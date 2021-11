"On a prolongé le contrat d'Arthur. On est très content, comme on dit dans le jargon, on l'a bouclé, il ne bouge plus. On est très content que tu restes avec nous, Arthur." a déclaré l'homme fort du club héraultais. Une excellente nouvelle pour le MHR et surtout un signal fort, qui montre la conviction du club montpelliérain à former et à garder ses jeunes talents. Pour rappel, Arthur Vincent est un pur produit de la formation régionale : après avoir débuté le rugby à Mauguio, il a rejoint le MHR à l'âge de 13 ans, puis a évolué au sein des catégories jeunes jusqu'à sa première apparition dans le groupe pro en 2017, avant d'exploser en 2018-2019. En suivant, Vincent a été appelé à rejoindre le XV de France , avec lequel il compte 14 sélections.