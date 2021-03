Ce choc des extrêmes laissait présager un duel très serré. Le match aller avait déjà donné le ton avec une partie sans essai (15-21) remportée par le MHR grâce au pied de Foursans-Bourdette. Sans être une réplique, ce match retour était tout aussi stratégique et les buteurs ont encore pesé notamment dans le money time.

D'abord, c'est Anthony Bouthier qui permettait aux Héraultais de mener dès la 9ème minute de jeu. Auteur d'une grosse performance pour son retour sur les terrains, l'arrière du XV de France profitait sur ce coup d'une contre-attaque bien négociée par Serfontein (10-3). Malgré une mêlée dominatrice (deux pénalités récupérées), Lopez marquait une pénalité et en ratait une alors que se profilait la mi-temps (10-6, 38e). Il fallait un joli numéro après touche de Moala, qui crochetait et perçait le premier rideau montpelliérain, pour voir le premier essai en coin de Raka. Une troisième conclusion en deux matchs pour l'ailier international qui faisait passer son équipe devant à la pause (10-13).

Lozowski reçu 6 sur 6

Le MHR démarrait bien la deuxième période avec une belle percée de Rattez dès la 43e minute et la passe en coin pour Serfontein qui amenait un pick and go décisif de Ouedraogo. Mais l'ultime transmission de l'ailier tricolore était en-avant, c'est Lozowski qui égalisait finalement (13-13, 49e). C'était l'un des seuls éclairs de ce deuxième acte qui s'est révélé être un sacré bras de fer entre deux grosses défenses. Entre la valse des remplacements et les échanges au pied, seulement trois points étaient inscrits par Clermont en près de 20 minutes (13-16).

Top 14 - Alex Lozowski (Montpellier) contre ClermontIcon Sport

L'ASM semblait contenir son adversaire jusqu'au sprint final et le duel qui s'est inversé notamment en mêlée fermée. Pénalisés à trois reprises et consécutivement dans ce secteur, les Clermontois offraient six points au buteur anglais qui remettaient les siens en tête (19-16). Les joueurs de Franck Azéma se lançaient alors à corps perdus dans la bataille avec une grosse occasion d'essai de Bézy sur une contre-attaque initiée par Betham depuis ses 22m. Mais l'ASM se voyait à son tour sanctionné d'un en-avant sur la dernière transmission avec Matsushima (75e). Quelques instants plus tard, Lopez manquait sa deuxième tentative (4/6), celle du match nul et finalement du bonus défensif car Lozowski enquillait une sixième pénalité juste avant la sirène pour conclure son sans-faute dans le tir au but (17 points).

Les Clermontois ont manqué de réalisme dans les derniers instants et s'inclinent donc au GGL Stadium (22-16) sans marquer aucun point. Une vraie contre-performance qui met fin à une série de trois succès de suite en TOP 14. En revanche, Montpellier fait encore tomber l'ASM et réalise un joli coup comptable. Ce deuxième succès consécutif, en plus face à un "gros, lui permet de rester à la onzième place à six points de Bayonne (13e) avant un périlleux déplacement à Toulouse.