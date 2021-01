Le MHR, battu onze fois sur les quatorze matchs de championnat qu'il a disputés jusqu'à présent, est avant dernier du Top 14 et lutte désormais pour le maintien. Chez nos confrères de RMC Sports, le président héraultais Mohed Altrad est longuement revenu sur la situation que traverse actuellement son club : "Si vous voulez savoir si je vais lâcher le club, c’est non. On a des problèmes mais les joueurs et le staff travaillent dur. C'est une malédiction." Pour lui, il subsiste néanmoins des raisons de croire en un avenir plus serein : "On a stabilisé nos fondamentaux, la touche et la mêlée, poursuivait-il au fil de cette même interview. Quand Garbajosa était là, ce n’était pas ça. On arrive à faire des mauls désormais."

Sur RMC, Mohed Altrad a également confirmé que Philippe Saint-André terminerait la saison au poste de "head coach" et que l'ancien sélectionneur des Wallabies Michael Cheika fait bel et bien partie des successeurs probables à Xavier Garbajosa, licencié il y a quelques semaines. "Je reçois des appels de partout dans le monde de la part de gens de très haut niveau. Cheika en est un. Jake White en est un autre, tout comme Rassie (Erasmus) et Stuart Lancaster. Le job intéresse beaucoup de gens. Ils nous ont contactés directement ou indirectement, mais il y en a d’autres. Pour le moment, on regarde et Philippe terminera la saison."