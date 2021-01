Le troisième ligne Antoine Miquel n' a pas maché ses mots après l'écrasante victoire de son club actuel, Toulouse sur son ancien club, Agen samedi soir à Amrandie. 59-0, le score dit tout de la différence de niveau entre les deux formations. "On a pu dérouler notre jeu. On s'est préparé pour le week end prochain et le match de La Rochelle et je crois qu'on a respecté Agen car si on s'était arrêté de s'appliquer à 40-0 par exemple, on aurait triché. Tout le monde a apporté sa pierre à l 'édifice, y compris les remplaçants entrés en fin de match."

Au moment d 'évoquer la prestation de son ancienne équipe, il ne s'est pas dérobé. "Oui, c'est triste, quand je vois l'attitude de certains joueurs sur le terrain, ça me fait ch.... J'ai vu certaines choses dès le début. Ca parlait déjà un petit peu et puis dès qu'on a marqué notre premier essai, j'ai eu l'impression qu'ils baissaient les bras. Ça m'a fait de la peine. Je suis surtout triste pour les gars qui sont là depuis un moment, et qui ne lâchent pas, je le sais. Et pour quelques jeunes qui s'y sont quand-même filés. A Agen, je me dis qu' il y a encore de bons jeunes, il faut s'appuyer dessus et j'espère qu'ils feront quelque-chose de bien la saison prochaine."

Visiblement, les Toulousains s'attendaient à autre chose en terme d'opposition. C'est ce qui explique la déception paradoxale de l'ancien Agenais de 2015 à 2019. "On s'était dit qu'Agen, en bête blessée allait nous mettre du rythme pendant au moins trente minutes, puis on a vu qu'ils lâchaient. Nous, on n'a pas lâché dans ce contexte. C'est à ça qu'on voit les grandes équipes, je pense. Comment ai-je vu qu'ils lâchaient ? Tout simplement à des gars qui parlaient pendant le match.... Quand on voit une équipe qui prend soixante points et des gars qui terminent avec le sourire... Je ne dirais pas de noms. Mais oui j'ai vu quelques sourires et ce n'est pas vraiment respectueux de l'histoire du club."

Le centre du Stade Pierre Fouyssac, également ancien agennais, a également reconnu le manque d'envie des adversaires : "Rapidement, on a vu dans leurs yeux qu'ils ont baissé les bras. Ça a été plus facile pour nous."