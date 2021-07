Voilà une mésaventure dont les Montpelliérains se seraient volontiers passés. La semaine dernière, dans la nuit de lundi à mardi, le club héraultais a été victime d'une cyber-attaque. Le mercredi, le club a communiqué sur ses réseaux sociaux pour confirmer cette agression virtuelle : "Dans la nuit de lundi à mardi, le MHR a été victime d’une cyber-attaque malveillante. Grâce à l’intervention rapide et efficace de son service informatique, l’activité du club est certes ralentie mais nous nous efforçons de poursuivre la préparation de la nouvelle saison."

Sauf que la situation est plus délicate qu'il n'y paraît. Ladite cyber-attaque a fortement perturbé le travail des salariés du club, puiqu'elle a piraté une grande partie de son réseau informatique. Pire, cette attaque n'est évidemment pas gratuite et selon nos informations qui ont été depuis confirmées par le club, les "cyber-pirates" auraient demandé une rançon aux dirigeants du MHR pour leur restituer leurs données. Une demande aussitôt rejetée par le club montpelliérain, qui refuse de céder à ce chantage. Le MHR a donc alerté les forces de l'ordre, qui ont depuis lancé une enquête pour retrouver et condamner les auteurs de cette malveillance.

Dans l'attente, l'activité du club est donc ralentie, voire même largement perturbée. Ceci n'a toutefois pas empêché les joueurs de reprendre l'entraînement depuis le 12 juillet dernier, à l'exception des internationaux français (Bouthier, Vincent, Forletta, Bécognée), sud-africains (Pollard, Reinach, Van Rensburg) ainsi que du finaliste du Top 14, le centre international Geoffrey Doumayrou, de retour au club.