Votre équipe était supérieure à celle paloise. Avez-vous eu le même sentiment sur le terrain ?

Oui, mais sans prétention. Les Palois avaient annoncé beaucoup de choses avant le match et cela a été une source de motivation pour nous. Même si nous avons des joueurs en équipe de France en ce moment, notre groupe reste riche. Nous avons répondu présent et nos avants ont notamment fait un gros match. Il y a eu quelques maladresses en deuxième mi-temps mais la performance a été globalement correcte et sérieuse.

Nous n’avez pas apprécié certains mots palois avant la rencontre ?

Non, mais mieux vaut souvent ne rien dire. Quand on annonce qu’on veut gagner quelque part… Bon, moi, je ne l’ai pas lu (sourires). Ce n’est pas grand-chose mais disons qu’on s’en est servi.

Vous avez parlé de l’absence des internationaux qui n’a pas pesé ce vendredi...

La force, c’est le groupe. Il est riche, grâce notamment à la formation qu’il y a derrière. Les jeunes joueurs s’entraînent avec nous depuis un moment. C’est le cas de Manny (Meafou) par exemple, qui a été énorme. Il a rongé un peu son frein pendant quelques années. Il y a également eu un bon recrutement au club, qu’on doit féliciter.

Est-ce un soulagement d’avoir engrangé cinq points avant deux déplacements ?

Depuis quelques temps, on voyage bien. Mais on voulait se rassurer avant d’aller à Lyon, qui est une grosse équipe, qui alterne le bon et le moins bon récemment et qui a perdu à domicile contre Pau. Ce sera un tout autre match. Mais nous étions conscients que, si on veut continuer à être devant au classement, il faut prendre le maximum de points à la maison. Ce bonus offensif est donc important. Et il faut retenir le plaisir qu’on prend durant la semaine et le week-end.

Les dernières semaines ont été inhabituelles avec les cas de Covid au club et le report du match à La Rochelle. Comment les avez-vous vécues ?

C’était particulier. Nous sommes des personnes médiatiques et, dès que je sortais dans la rue, j’avais l’impression qu’il me fallait rentrer à la maison tout de suite. C’était bizarre comme ambiance. Je suis allé chercher ma fille et j’avais l’impression de sentir mauvais (sourires). Le protocole nous a un peu bloqués mais nous avons bien réagi. Le club a fait les choses dans l’ordre. Mais c’est pareil pour tout le monde : des fois, on travaille, et des fois non.

Les Palois se sont montrés agressifs dans le jeu au près. Sont-ils parvenus à vous gêner ?

Ça reste un sport de combat. On se sert de ce qu’on peut pour se motiver et se piquer. Ugo a trouvé les bons mots là-dessus. Il y a eu beaucoup de combat de la part de nos avants et les contacts ont été impressionnants en première mi-temps. On voulait se tester avant d’aller à Lyon pour se présenter avec plus de sérénité et de confiance. Mais cela ne veut rien dire et on va peut-être se ruiner la semaine prochaine.