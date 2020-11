Maxime, personnellement, vous devez être heureux d’être de retour sur les terrains ?

Oui, ça me fait très plaisir. C’est bien l’entraînement mais c’est bien de pouvoir retrouver la pression, l’excitation des matchs, les odeurs du vestiaire et de retrouver les copains même si ce match a été compliqué et qu’il n’a pas été le plus beau de l’année. On sort de ce match un peu traquenard avec des points.

De quel côté vous le prenez ce match nul ?

C’est négatif, on joue à la maison, on doit gagner tous les matchs à la maison si on veut terminer la saison dans les six premiers. Après on s’est accroché. Les conditions étaient compliquées. Le match a été très tendu mais avec le retour ce soir de plusieurs joueurs, c’est bien pour la suite.

En première mi-temps, vous avez mis du temps à rentrer dans le match.

Oui, quand tu prends une pénalité et un carton jaune d’entrée forcément ça ne te mets pas dans de bonnes conditions pour commencer le match. On a eu dix bonnes minutes où on les a regardé jouer, où ils nous faisaient des chandelles courtes compliquées à rattraper. Mais c’est surtout qu’on n’a pas réussi à mettre régulièrement notre jeu en place.

" C’est très particulier de jouer sans public mais on a la possibilité d’exercer notre métier donc on ne va pas se plaindre "

Est-ce que les joueurs de Castres ont su mieux s’adapter au vent que vous ?

Non, on avait analysé que Castres mettait beaucoup de points en première mi-temps. C’est pour ça qu’on a décidé de jouer avec le vent dès le début du match, pour qu’ils marquent le moins de points. Ce n’est pas un match perdu, mais c’est décevant quand même.

Dans l’esprit, on a l’impression que c’est comme un match perdu pour vous…

Le derby termine sur un match nul et comme c’est chez nous, on va dire que c’est perdu. On sort de deux défaites, il fallait qu’on gagne à tout prix aujourd’hui donc forcément c’est décevant. Mais on a rien lâché, on a continué même si ça a été difficile.

Pouvez-vous nous raconter cette fin de match où vous passez proche de la victoire ?

On essaie de remonter le ballon parce qu’on essaie de récupérer une pénalité pour s’approcher le plus près de l’en-but des Castrais voire d’être en situation de pourvoir avoir une tentative de pénalité. On joue dans tous les sens mais comme sur tout le match, on est tombé sur des Castrais qui nous ont cassé les pieds. En tout cas, eux ils ont fait le match parfait.

Le drop était-il le bon choix ?

C’était le jeu, s’il passe c’est super. Là, il n’est pas passé mais peut-être que la prochaine fois, il passera. En tout cas, c’était le jeu de le tenter, Castres avait une bonne défense à ce moment-là et nous on avait plus trop d’avancer.

Vidéo - Médard : "C'est un derby perdu" 03:03

Le moral du groupe est-il atteint avec cette série de trois matchs sans succès ?

Non, non, le moral n’est pas atteint. On sait très bien que cette période de doublons est délicate. On ne va pas se plaindre. On a perdu deux matchs à Lyon et à Paris. Castres, ça reste un match nul donc on prend des points. Donc voilà, il va falloir faire quelque chose à Pau la semaine prochaine mais le moral est bon.

L’absence du public dans un derby, ça change quelque chose pour vous ?

Oui, c’est un peu lunaire. C’est particulier de ne pas avoir de public. On entend forcément les joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match dans les tribunes. Parfois on entend des Castrais parfois on entend des Toulousains. C’est très particulier de jouer sans public mais on a la possibilité d’exercer notre métier donc on ne va pas se plaindre.

Propos recueillis par Damien Souillé