Rugbyrama : Ça a été laborieux mais le résultat est là...

Matthieu Voisin : Ça a été très laborieux. On a été pris par l'enjeu, on savait qu'on devait gagner pour espérer se maintenir. Là, on se met dans une bonne posture pour la suite de la saison. Je pense que c'est un des pires matchs qu'on a joué cette année, mais prendre cinq points contre La Rochelle, c'est quelque chose que peu d'équipe ont fait et feront cette année. Le résultat est positif, après le contenu, on peut l'oublier et se travailler sur les trois derniers matchs.

Le bonus offensif est-il bien payé ?

M.V. : Oui, après on voulait se rattraper de notre performance devant, contre le Stade français. On a marqué trois essais par nos avants on se rattrape. Après sur le contenu, il n'y a pas grand chose à dire. On n'a pas fait grand chose dans ce match et il faut féliciter La Rochelle aussi.

Comment expliquer cette fébrilité d'entrée de match ?

M.V. : Je compare ce match quand on était allé à Agen en début de saison, où ce n'était pas un très beau match. On a été pris par l'enjeu je pense et peut-être aussi un peu trop de facilité en se disant que c'était des jeunes. Pourtant, on ne les a pas sous-estimés, on s'est préparé mais on s'est relâché à certains moments. Un brin de facilité plus un peu de pression.

Est-ce que vous trouvez que vous avez été réalistes ?

M.V. : On a joué avec nos armes, que ce soit dans notre camp, au milieu du terrain ou dans leur camp, les ballons portés nous ont mis dans l'avancée. Donc forcément, c'est plus simple de marquer. Après, je ne pense pas qu'on a été réaliste sur le reste parce qu'on a perdu beaucoup de ballons, il y a une action avec Thomas (Laranjeira) qui finit en ballon mort.

Est-ce votre puissance qui a fait la différence ?

M.V. : Oui, je pense qu'on a plus d'automatismes sur les phases de conquête. On est peut-être plus habitués. On a vu que eux, pour annoncer ils ont eu quelques difficultés parce que ce n'est pas forcément le même tempo en championnat espoir et en pro. Je pense que c'est plus ça qui a fait la différence.

Personnellement, comment vous êtes-vous senti ?

M.V. : Je n'ai pas joué depuis deux mois donc je voulais retrouver l'équipe et prouver au coach que j'avais ma place. Après, je ne suis pas satisfait de ma performance personnellement.

Il n'y a pas eu de scènes de joie à la fin, c'est étrange pour une victoire bonifiée...

M.V. : Il y a des matchs comme ça. Cette performance permet sûrement de nous maintenir mais on n'est pas satisfaits. On est tous des bosseurs et on ne peut pas se satisfaire d'un match comme ça, surtout vis-à-vis de nos supporters.

Auriez-vous signé pour ces six points en quatre jours ?

M.V. : On n'aurait pas signé pour une défaite contre le Stade français, on ne veut pas perdre à domicile. Ce revers contre le Stade français nous a fait mal au crâne, et encore aujourd'hui. Gagner aujourd'hui avec cinq points, ça nous rattrape bien de la performance de ce week-end.

Le maintien est assuré ?

M.V. : On ne dira pas ça parce que tout peut se passer. Mais oui, on est à deux victoires du 13e donc on se met dans une bonne posture. Il nous reste une réception, comme Bayonne. On va jouer nos match mais ce sera plus simple de les aborder vu qu'on est devant au classement.

Il faudrait un cataclysme...

M.V. : On veut gagner à domicile contre Castres et faire de belles performances à Lyon et au Racing. Mais comme j'ai dit, c'est mieux d'être devant que derrière.

Propos recueillis par Yanis GUILLOU