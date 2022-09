Au micro de Canal +, au terme de la rencontre, l'ouvreur international Matthieu Jalibert (23 ans, 17 sélections) n'a pas caché sa frustration : "On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Après vingt ou trente bonnes premières minutes, on a totalement déjoué sur la fin de la première mi-temps. On a encaissé un ballon porté qui nous a fait mal. Pareil au retour des vestiaires. En deuxième mi-temps, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Trop de retard, trop d'imprécisions sur notre jeu, trop d'indiscipline encore une fois pour pouvoir gagner ici, face à un promu."

Le Film du match Bayonne-UBB

Avec désormais trois défaites au compteur en quatre matchs, l'UBB stagne dans le fond du classement, à une inquiétante douzième place en attendant le match Clermont-La Rochelle, ce dimanche soir. Les hommes de Christophe Urios recevront le Stade français, la semaine prochaine, dans l'espoir de se relancer.