L'altercation s'est poursuivi en dehors de la boîte de nuit, le prénommé Grégory (constitué partie civile pour l'audience) passe la fin de la soirée aux urgences avec le nez cassé et cinq jours d'ITT. Le tribunal a souligné que Mathieu Tanguy était en récidive. Et le ministère public a déploré "qu’une personne de notoriété publique n’ait pas respecté les valeurs inculquées par ce sport et donné un très mauvais exemple à la jeunesse".

« J’ai eu un comportement inadapté » a déclaré Mathieu Tanguy durant l'audience

Mathieu Tanguy est donc condamné à 4 mois de prison avec sursis et écope d’une amende de 2 500 euros. Son compagnon de soirée, quant à lui, reçoit 90 jours d’amendes à 5 euros chacun. Tous les deux devront par ailleurs verser une provision de 2 000 euros à Grégory en attendant que l’affaire soit jugée sur intérêts civils, le 21 décembre prochain. Formé au Stade Rochelais, ce dernier a affirmé sur son site officiel que Mathieu Tanguy "a également été accompagné dans une démarche de suivi individuel", le club souhaitant assumer son rôle éducatif envers son joueur. Selon le joueur, son club aurait suspendu une partie de son salaire également et supprimé sa prime d'ethique.