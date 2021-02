Si la Ministre chargée des Sports avait abordé le sujet avec les présidents de clubs professionnels de l'agglomération lyonnaise, son annonce a éveillé l'intérêt des dirigeants brivistes. Chez nos confrères de France Bleu, le directeur général du CA Brive Xavier Ric a fait savoir qu'il était candidat : "Nous sommes favorables à cette initiative, on est prêts à être un stade-test. Il nous reste quatre matchs à domicile. Plus le temps va avancer, moins il y aura de matchs pour accueillir notre public. Il faut que toutes les conditions sanitaires soient réunies avant de faire la moindre démarche. Mais on est capable de le faire : aux mois d’août, de septembre et d’octobre, lorsqu’on avait accueilli notre public, nos équipes avaient fait le nécessaire pour que les gens ne se croisent pas. Des bornes de gel avaient été mises en place au stade."