Maxime Machenaud (demi de mêlée du Racing, vainqueur 27-23 à Lyon lors de la 1re journée) : "On ne s'attendait pas à avoir autant de déchets. Tout n'est pas en place. Il y a eu beaucoup d'approximations. C'est toujours mieux de commencer le marathon du Top 14 par une victoire. (Kurley) Beale (qui disputait son premier match de Top 14) a eu peu d'entraînements collectifs avec nous. Il était heureux de porter ses nouvelles couleurs. Il risque d'apporter beaucoup dans le futur. L'effectif est très étoffé, tant mieux pour nous."

Laurent Travers (entraîneur du Racing) : "Sur le contenu, les deux équipes ont été approximatives. Nous avons manqué de précision. C'est un premier match. Toutes les équipes manquent de continuité, après un long arrêt et l'adaptation aux nouvelles règles et aux nouvelles conditions d'entraînement et de jeu. Les joueurs sont conscients d'avoir été dans l'à-peu-près. Mais nous avons gagné et nous savons qu'il est toujours plus facile de construire dans la victoire. Beale apprend le Top 14 avec énormément de combat. On connaît son talent. Il va vite prendre la mesure du championnat et nous apporter beaucoup."