"Nous aurions dû être plus vigilants sur des actions où nous avons pris quatorze points trop facilement. De petites erreurs défensives ont fait que nous avons perdu ce match. Face à une belle équipe de Toulouse, notre regain d'énergie n'a pas suffi. On avait pourtant coché le rendez-vous de ce soir. [...] Au rugby, il faut des automatismes et nous, nous n'avions repris le rugby que jeudi dernier (après quelques jours passés à l'isolement pour cause d'épidémie de Covid 19, N.DL.R.). Cela ne nous a pas mis dans les meilleures dispositions pour préparer ce match contre Toulouse. Mais nous ne nous cherchons pas d'excuse".