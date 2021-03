"Nous avons une vision à long terme et nous cherchons à avoir un club qui, à l'horizon 2025, aura entre 50 et 60 M EUR de revenus, dont plusieurs sources ne proviendront pas directement du sportif afin de supporter une crise de résultats ou une année sans", détaille, dans un entretien au quotidien Le Progrès de lundi, l'entrepreneur lyonnais, PDG de GL Events, N.1 mondial de l'évènementiel. "Compte tenu des aides gouvernementales mais aussi de la solidarité et de la fidélité de nos abonnés et partenaires, j'espère que le LOU Rugby va parvenir à équilibrer ses comptes. Je trouve que le gouvernement s'est bien occupé du monde sportif. Le LOU a disposé de toutes les aides au même titre que les autres clubs et les entreprises", assure encore M. Ginon.

"Ça fait quand même des sommes très importantes mais il va de soi que cela aide plus un club de rugby que certains clubs de football parce que les budgets et les rémunérations de joueurs dans ce sport sont restées raisonnables", estime-t-il. "Notre club sortait de plusieurs saisons à l'issue desquelles il avait réalisé des bénéfices. Il a une trésorerie positive et nous sommes reconnus dans le monde du rugby par rapport à notre modèle économique", poursuit-il. "Je peux annoncer les constructions prochaines d'un hôtel, d'un centre médical et d'un centre aquatique (ndlr: sur le site du stade de Gerland où est basé le club). Aujourd'hui, le parking des Jardins du LOU (28.000 m2 d'immeubles de bureaux construits près du stade) appartient à la SASP du LOU. C'est 650.000 euros de chiffre d'affaires par an", précise Olivier Ginon.