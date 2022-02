La foule était inédite en conférence de presse d’après-match, puis Pierre Mignoni s’est présenté face aux micros pour évoquer cette victoire lyonnaise face au Stade Français. "Après une semaine difficile et après un match très dur, a notamment expliqué le manager lyonnais, dont on avait appris deux jours plus tôt le départ. Et qui s’est justement expliqué sur cette décision. Les raisons sont personnelles. Et je l’ai dit à mes joueurs. Cela fait sept ans que je suis à Lyon avec des gens formidables, avec un actionnaire qui donne tout pour le club. C’est un choix, tout le monde en fait dans la vie. Quand je suis venu à Lyon, on m’a pris pour un fou et quand je pars, on me dit la même chose. Il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais." Des mots forts, et surtout de l’émotion pour le technicien.

"Si Lyon est champion dans un ou deux ans, je serai très heureux, pas du tout aigri. J’ai travaillé très dur avec mon staff. On a construit des choses très bien qui me rendent fier. J’espère que ce n’est pas fini. On est en route sur deux compétitions, on peut encore les gagner, et on va se battre pour ça. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Il ne faut pas chercher des raisons. Certains parlent pour moi… il faut accepter. Le timing d’annonce n’était pas bon et c’est pour ça que ce n’était pas facile pour mes joueurs. Je n’ai pas pu leur annoncer dans les yeux. Je n’en veux à personne c’est comme ça. J’ai envie de tout contrôler des fois, mais ce n’est pas toujours possible… il faut accepter. Tout le monde fait son métier", a par la suite développé Pierre Mignoni qui assure partir en bons termes.

"On dit que les divorces ne sont jamais trop à l’amiable et bien je pense que l’on a réussi à bien se séparer. Des gens se permettent de dire que le message ne passe plus mais si c’était le cas, je serais déjà parti. Mon message passe aujourd’hui et les joueurs l’ont montré. C’est ce qui me rend fier." Et son groupe justement, qui a dû encaisser la nouvelle non sans mal, comme l’a confié Francisco Gomez Kodela, a offert cette réponse sur le terrain avec un succès au mental. "C’est très dur. Je n’ai connu que Pierre (Mignoni) à Lyon. Et je sais tout ce qu’il a fait pour ce club et beaucoup de joueurs. C’est une nouvelle très dure à encaisser mais on n’a pas le choix. C’est son choix, c’est son destin à lui", a déclaré le pilier argentin au sujet du futur départ du manager.

Yann Roubert confirme l’arrivée de Xavier Garbajosa

Dans un second temps, c’est donc le président rhodanien Yann Roubert qui s’est exprimé sur cette actualité. Et qui a confirmé l’arrivée de Xavier Garbajosa comme manager sportif à partir du 1er juillet prochain.

"On est tombé assez rapidement d’accord. C’était l’option la plus réussie. C’est même la seule que j’ai poussée. On a eu beaucoup de candidatures. Xavier va nous apporter sa passion, son talent, ses compétences et son expérience, pour nous aider à aller chercher plus haut, assure le président, à l’origine de ce choix. Il a une philosophie de jeu très proche de l’ADN du LOU Rugby. C’est un gage de compréhension et de volonté commune de nous développer. Dans le discours qu’il a eu, il dit s’être servi de ses expériences, notamment à Montpellier, et ce pour bien comprendre ce qui marche au LOU. Il veut capitaliser sur ce qui marche au LOU Rugby et doit entretenir ce qui a été fait." Yann Roubert, qui annonce 5 à 6 recrues possibles, a également conforté le staff en place, sachant que "les a priori sont positifs et ils devront être confirmés par des échanges."