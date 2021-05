Un petit état des lieux s’impose sur le plan comptable pour bien comprendre dans quelle situation est le LOU à deux journées de la fin de la saison régulière. Lyon pointe au 9e rang (60 points), soit 2 points de retard sur Toulon actuel 6e et dernier qualifiable. Et dans cette lutte pour le dernier ticket, il faut aussi intégrer Castres (8e, 60 points) et donc Paris (7e, 62 points), adversaire des Rhodaniens ce vendredi. Tout en sachant qu’en cas d’égalité finale, les Lyonnais ont l’avantage sur les Toulonnais, de fait avec les Parisiens s’ils s’imposent, et même sur Clermont (5e, 67 points) si l’ASM venait à être concernée. Seuls les Castrais n’ont pas de crainte à avoir…

Alors pour le deuxième ligne Felix Lambey, "c’est probablement le match le plus important de la saison. On n’a pas le droit à l’erreur", tandis que le centre Thibaut Regard voit ce duel comme "un huitième de finale. On ne peut plus se cacher. Si on perd ce match, c’est fini et on n’aura plus aucun espoir de se qualifier." Tout autant de phrases fortes et chocs qui donnent du poids à l’évènement au stade Jean-Bouin.

" J’ai confiance en mon équipe qui, souvent, quand elle est au pied du mur, se transcende. (Pierre Mignoni) "

La force/forme mentale sera la clé de voute de la prestation des Gones. On approche d’une fin de saison régulière où la régularité dans les performances a justement manqué entre Rhône et Saône, pour autant Pierre Mignoni n’a pas de crainte quant à la capacité de son groupe à gérer cette situation. "J’ai confiance en mon équipe, dit-il tout de suite. Souvent, quand elle est au pied du mur, elle se transcende. J’espère que ce sera encore le cas. Je sais que mon équipe réagit souvent mieux dans ces situations-là. Si on réagit dans le bon sens, ce sera bien pour la suite. On a eu assez de regrets cette saison, alors sortons la tête haute de ce terrain."

De l’état d’esprit découle d’ailleurs – très souvent – l’attitude de la défense. Lyon a su resserrer la vis lors de son dernier match contre Brive (24-7), après 32,5 points de moyenne encaissés sur les quatre dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues. Thibaut Regard reconnait que ses partenaires et lui "s’étaient un peu perdus défensivement. On verra notre état d’esprit dès les 10 premières minutes du match." Quoi qu’il en soit dans ce genre de match, les leaders devront montrer l’exemple par des actes forts, d’entrée, "car c’est bien beau de se parler avant. Ce qui compte c’est de tout donner l’un pour l’autre sur le terrain."

Des secteurs clés ont été ciblés

Le LOU a le souvenir du match aller face au Stade français, remporté (20-19) grâce à un essai de Demba Bamba à 5 minutes de la fin. Et Pierre Mignoni cible plusieurs points déterminants en plus de la capacité à bien défendre, comme "le jeu au sol, notre capacité à répéter les taches car c’est une équipe qui te met beaucoup sous pression. Les contre-attaques aussi. Et ils ont un jeu au pied assez long." Tout autant de détails qui le font sans cesse revenir vers un point essentiel, "la détermination ! L’équipe qui gagnera sera la plus forte mentalement. Je ne veux pas que l’on soit différent, mais bien meilleur", en référence à la possibilité de pouvoir encore innover à ce stade. Pour Thibaut Regard, l’équation est simple : "ne pas calculer et s’envoyer à fond dans les duels. Si on ne prend pas d’essai, la victoire nous tendra les bras."

Autre axe essentiel, "la discipline en raison de la tension et du fait qu’il n’y aura pas beaucoup d’occasions. Cela va se jouer à des détails", note Felix Lambey. Et dans les faits, Lyon n’a terminé que quatre matchs sous la barre des 10 fautes - dont le dernier contre Brive (6) - sachant que sa moyenne sur la saison en championnat est à 11,8. Pas besoin de refaire la fameuse théorie des dix… Une fois ce constat établi, "on essaie de se concentrer encore plus, de se retrouver, de se resserrer et de se parler davantage pour se donner de la confiance. J’ai confiance en l’équipe et en nos forces. Je sais exactement de quoi on est capable. Tout le monde est déterminé et prêt. Il ne faut pas oublier que l’on a été capable de faire de très belles choses. On va jouer ce match comme une finale", relève avec beaucoup d’envie le 2e ligne.