"Mathieu Bastareaud, tu ne le remplaces pas, confie de suite l’entraineur des avants, David Gerard, au moment d’évoquer la blessure de Basta’. Tu vis sans lui mais tu n’arrives pas à le remplacer. Au-delà du joueur, on perd un bon mec, un leader. C’est ça qui est triste. On va l’accompagner pendant ces six mois qui vont être longs et embêtants pour lui. On va mettre toute notre énergie pour le faire revenir le plus vite et le mieux possible", poursuit-il. Car le LOU n’a pas "que" perdu un match à Brive le week-end dernier, il a vu son ouvreur Jonathan Wisniewski également se blesser à la cheville (six à sept semaines d’indisponibilité) et il a donc perdu ce profil de plaqueur-gratteur dont il était devenu dépendant. En témoigne ses onze matchs cette saison toutes compétitions confondues pour dix titularisations et deux essais au compteur.

Opéré ce mercredi à Lyon, Mathieu Bastareaud va maintenant entamer sa rééducation. "Ça va lui permettre de récupérer de la saison usante qu’il a eu l’an dernier avec un premier passage chez nous, puis un passage aux États-Unis qui ne s’est pas bien passé à cause de la Covid. Ça a été dur pour lui", précise David Gerard. À 32 ans, il va devoir gérer un épisode inédit pour lui. Et surtout accepter de devoir prendre du recul alors qu’il avait ce rôle de leader sur et en dehors du terrain, comme le rappelle son entraineur Pierre Mignoni. "Il va appeler les joueurs ! Il est tout le temps dans l’empathie. Plus que de parler de jeu, je pense que ce qui va lui manquer, c’est le contact avec les autres. Qu’il se soigne et récupère, qu’il pense à lui et puis s’il veut venir, s’il en a marre d’être chez lui, il sera toujours le bienvenue."

Qui pour le remplacer au poste de numéro huit ?

Le staff rhodanien doit à présent trouver des solutions pour composer avec cette absence et si Pierre Mignoni a fait savoir que "pour le moment, on n’a pas envisagé de joker, l’idée existe bien. On se laisse la possibilité de regarder un peu plus tard. On va d’abord voir notre effectif. Il n’y a pas le feu, on ne va pas se précipiter." Et au regard de l’effectif, le premier nom qui revient est celui d’Alex Tulou qui doit voir dans ce coup dur pour le LOU l’opportunité d’enfin montrer toutes ses qualités. "Je vais avoir plus de temps de jeu mais c’est difficile de remplacer Mathieu Bastareaud. C’est un grand joueur. Il apporte beaucoup. Je dois essayer de faire de mon mieux", a commenté avec prudence le principal concerné, qui avoue surtout devoir encore travailler sur le plan physique "pour m’améliorer et retrouver mon meilleur niveau."

Qui d’autre ? Aussi spécialiste du poste, Gillian Galan, est blessé, au même titre que Virgile Bruni dont la dernière apparition remonte à février. Loann Goujon, davantage utilisé à l’aile de la troisième ligne ou en deuxième ligne depuis qu’il est dans le Rhône, sera l’autre principale possibilité. "Et Colby Fainga’a peut dépanner, même si c’est un faux numéro huit", précise David Gerard. Mais l’Australien a déjà fait preuve de polyvalence en étant aligné dans la cage lors de la victoire à Toulouse en octobre dernier. "On a des joueurs de grande qualité qui n’ont peut-être pas l’expérience et le vécu de Mathieu. Il faut se faire une raison. On perd l’un de nos porteurs de balles prioritaires et ils se font de plus en plus rares chez nous. On va serrer les fesses. On a une belle année à faire et il va falloir tenter des coups", insiste David Gerard.

Les Lyonnais attendus au tournant face à Castres

C’est dans ce contexte que le LOU reçoit Castres, ce samedi, après avoir été pris dans l’envie en Corrèze… Le coup d’arrêt a été brutal après cette série de six victoires et un nul sur les sept derniers matchs de Top 14 disputés. Plus de trois mois d’invincibilité ont cessé, et "tu ne sors pas indemne de ce genre de non-match. On a été à l’envers. À partir du moment où tu rends des ballons facilement, où tu fais autant d’en-avants et que tu n’es pas efficace face à des mecs très solidaires… S’ils ont gagné, c’est tout sauf un hasard", reconnait l’entraineur des avants rhodaniens. Quelques jours après Noël, Lyon ne peut plus se permettre de cadeaux et la venue du CO est vue comme "le match du rachat. C’est d’ailleurs la série du rachat avec Castres, Montpellier et Bordeaux", qui vont s’enchainer en huit jours. "Il va falloir que l’on se rachète, pas une identité mais des valeurs." Car cet enchainement a tout du révélateur pour la suite de la saison des Lyonnais, privés donc de plusieurs cadres.