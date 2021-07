À l’image d’un Pierre Mignoni qui n’a pas chômé pendant les cinq semaines de congés allouées au groupe à l’issue de la saison 2020-2021 terminée à la 9e place, la détermination est grande du côté du LOU. On avait quitté le club lyonnais au crépuscule du précédent exercice, à l’heure des bilans et d’un discours qui voulait transformer les regrets en motivation. On le retrouve à l’aube d’un été qui s’annonce studieux, d’un seul bloc devant permettre de démarrer de suite très fort la saison (premier match contre Clermont le 4 septembre).

Et pour encadrer un groupe qui sera bien plus responsabilisé, le staff a évolué dans sa composition et son fonctionnement (cf. édition de ce vendredi 16 juillet du Midi Olympique), avec notamment l’arrivée d’un nouveau préparateur physique en chef, Sébastien Bourdin (ex-Clermont), qui va de suite avoir la possibilité d’imposer sa philosophie. Et l’arrivée de l’Écossais Richie Gray une semaine à dix jours par mois pour travailler les attitudes au contact.

Un groupe qui a eu besoin de souffler et qui va reprendre d’une manière étalée

Pour autant, le groupe n’est pas encore au complet car il manque les internationaux français qui reprendront le 16 août (Bamba, Geraci, Taofifenua, Cretin, Sobela, Couilloud et Barassi), les autres internationaux (Taufete’e avec les États-Unis, Gomez Kodela avec l’Argentine, Mayanavanua avec les Fidji, Saginadze et Niniashvili avec la Géorgie), certaines recrues arriveront plus tard (G.Marchand et Sopoaga) tandis que plusieurs étrangers ont obtenu des vacances rallongées et un début de préparation à distance afin de pouvoir rentrer dans leur pays d’origine, tout en s’adaptant aux contraintes sanitaires liées aux périodes de quarantaine (Arnold et Ngatai).

XV de France - Dylan Cretin à été sélectionné avec le grooupe France pour la tournée face à l'Australie.Other Agency

"Ils ont eu cinq semaines méritées parce que la saison a été très longue et très dure. C’était important que chacun puisse se remettre la tête à l’endroit, chose que l’on n’avait pas pu faire depuis quelques temps. La priorité était de retrouver notre énergie, justifie le manager Pierre Mignoni. Mais avec Yann (Roubert), on leur a dit en fin de saison de regarder la télévision. Quand vous voyez les autres jouer la phase finale, ça fait mal. Quand tu n’y es pas, le goût n’est pas le même."

La surface sur laquelle jouera le LOU à domicile ne sera pas la même non plus, avec la bascule vers un terrain synthétique qui va en partie dicter la philosophie de jeu et donc le travail des prochaines semaines. "On a travaillé pour cette surface. Les joueurs ont adhéré. On a fait appel à quelqu’un pour leur expliquer comment se chausser mais ça ne va pas changer grand-chose à notre rugby. Si ce n’est que ça va plus vite, le temps effectif est plus élevé et il y a moins d’en-avant, même si l’on a un stade ouvert. Cela favorise le jeu et il me semble que l’on a déjà prouvé que l’on était une équipe offensive et pas que", précise à ce sujet Pierre Mignoni.

Officiellement, l’objectif est de se qualifier à nouveau pour la phase finale

Reste la question des ambitions qui vont animer Lyon, absent de la phase finale après deux demies. Pour le président Yann Roubert, "on aura sans doute le meilleur effectif que l’on a jamais eu au LOU, et qui va nous permettre de jouer les premiers rôles en Top 14. On veut retrouver la phase finale et jouer sur les trois tableaux (Championnat, Challenge Cup, Supersevens, ndlr)."

Mais après l’échec de la saison passée, Pierre Mignoni partage ce constat sur l’effectif et assure ressentir déjà beaucoup d’appétit au sein de l’équipe, après avoir passé les dernières semaines à établir le constat des manques. "On a travaillé depuis longtemps à la construction de notre équipe en sécurisant nos jeunes, et on s’aperçoit que l’on a des manques sur la densité physique. Il y a eu des arrivées, notamment concernant les avants, pour rééquilibrer notre effectif et gagner en puissance. On s’est mis dans des conditions pour être plus performants (Détails dans le Midol de ce vendredi 16 juillet)."

Le programme estival :

- Stage du 2 au 6 août au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire)

- Match amical face à Toulon le 20 août (à Mayol)

- Match amical face à Clermont le 27 août (à Issoire)