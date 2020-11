L’électrochoc voulu au SUA avec l’éviction du staff en début de semaine devait permettre à l’équipe d’essayer de relever la tête à l’occasion de la venue du LOU à Armandie, mais les Agenais sont encore tombés, pour la huitième fois de la saison en autant de matchs disputés. Les Lot-et-Garonnais ont néanmoins affiché un bel état d’esprit, celui-là même que pointait du doigt le président Fonteneau, et récompensé d’un bonus défensif face à des Lyonnais finalement très réalistes.

Ce point de bonus, Agen le doit notamment à cet essai de Falatea sur le final, suite à un ballon porté dans la continuité d’une pénaltouche (79’). Notons aussi que la mêlée agenaise aura été performante, tout comme le contre en touche, ce qui permet donc à la conquête de sortir plutôt avec le menton relevé d’une rencontre malgré tout perdue. Car l’indiscipline et les maladresses ont longtemps rythmé cette partie, et c’est l’équipe la plus efficace qui s’impose, après un duel où le jeu a manqué…

Le LOU enchaine à l’extérieur

Déjà victorieux à Toulouse il y a quinze jours et privé de réception de Montpellier en raison de la Covid-19, Lyon s’impose ainsi pour la deuxième fois de rang hors de ses bases et signe un troisième succès d’affilée. Jonathan Wisniewski s’est montré efficace au pied (5 sur 5), tandis que Toby Arnold a marqué l’unique essai des siens dans la foulée d’une mêlée et en prenant un espace sur un côté fermé (36’). Mais le LOU n’a pas forcément convaincu, il a néanmoins fait preuve d’expérience.

Pierre Mignoni sait que ses troupes auraient pu se mettre à l’abri dans un match où la défense a longtemps tenu la baraque - sans oublier les blessures de Bastareaud (commotion), Sobela et Guillard (main) - tandis que l’apport du banc n’aura peut-être pas eu l’effet escompté, comme ce fut déjà le cas sur d’autres matchs cette saison. Paradoxalement, Agen a peut-être plus de points positifs à ressortir de cette soirée, même si Lyon réalise une très belle opération, montant sur le podium de ce Top 14.