Ce mercredi, après une séance d’entrainement intense et de bonne facture, Colby Fainga’a fait un peu de rab’ aux côtés notamment de son compatriote Izack Rodda, et plaisante ensuite avec le Néo-Zélandais Charlie Ngatai. Et au moment de se confier sur ses premiers mois à Lyon, l’Australien affiche un sourire encore mêlé à de la concentration et de la discrétion. Très vite, le troisième ligne s’est fait une place dans le collectif lyonnais qu’il a rejoint à l’intersaison et il est à ce stade l’un des quatre joueurs de l’effectif (avec Bastareaud, Chiocci et Ivaldi) à avoir disputé les sept matchs du LOU (5 titularisations à son actif). Lors du succès à Toulouse le 24 octobre, il a même débuté en deuxième ligne pour la première fois de sa carrière, à 29 ans ! "C’était de l’adaptation. Ce n’était pas facile, surtout pour les mêlées, et il l’a fait. Il a compensé par sa technique, son intelligence et surtout sa volonté et son abnégation", commente aujourd’hui son entraineur Pierre Mignoni, des mots forts pour celui que Lyon est allé chercher en Irlande, au Connacht, où il avait notamment pris place dans l’équipe type de la saison de Pro 14 lors de la saison 2018-2019.

Australien de naissance et aux origines tongiennes, il est le cadet d’une fratrie d’internationaux chez les Wallabies (les jumeaux Saia et Anthony) et avec les Aigles de la Mer (Vili). C’est donc tout naturellement qu’il s’est dirigé vers le rugby, bien que "j’ai commencé à jouer à la fois au foot et au rugby, à l’âge de 5 ans, avant de ne faire que du rugby à partir de 13 ans, quand je suis arrivé dans un collège très réputé pour son équipe de rugby." Il a ainsi franchi les étapes jusqu’à débuter en professionnel en 2010 avec les Brumbies, où il évoluera pendant quatre saisons. Et c’est d’ailleurs à cette époque que débute sa première relation avec la France. "J’ai participé à une tournée de matchs amicaux en France avec les Brumbies à l’été 2009 (face à Bourgoin, Bayonne, Perpignan et Toulon, ndlr). C’était juste après mes études. J’avais aimé la culture, la nourriture, la langue et j’ai toujours gardé cela dans mon esprit. Je m’étais dit qu’un jour j’aimerais venir jouer ici." Un peu plus de dix ans plus tard, et après une autre expérience de cinq ans aux Melbourne Rebels et de deux ans au Connacht, le voilà donc à Lyon où il a signé un contrat de deux ans.

Colby Fainga'a - ConnachtIcon Sport

Le successeur de Liam Gill

Son profil, on a pu le voir à l’œuvre assez vite, dès ses premières apparitions. Son gabarit (1,83m pour 100kg) diffère des autres troisièmes lignes du groupe, et l’on retrouve en lui ce rôle de plaqueur-gratteur "et qui va vite. Il est capable de jouer partout, dans tous les registres. Il a de bonnes lignes aussi en attaque, sur ses angles de course. Il est capable de jouer des intervalles, franchir et mettre ses coéquipiers dans l’avancée avec son style à lui. C’est un joueur très bon en touche aussi. Il est assez complet mais dans son registre", précise Pierre Mignoni qui voit en lui un profil similaire à celui de Liam Gill, parti cet été au Japon.

D’ailleurs, les deux hommes se connaissent, Colby Fainga’a et Liam Gill ayant disputé la Coupe du Monde Juniors en 2010. "C’est un bon ami et j’ai un peu parlé avec lui avant de venir ici, lui permettant de dresser un constat. Ici, il y a beaucoup de matchs à jouer dans une saison. Avec tous les entrainements, vous ne pouvez pas toujours être toujours à 100%, il se peut que vous ayez des jours sans. Il faut donc savoir s’adapter à cela. Contrairement au Super Rugby où chaque jour, chaque seconde, chaque moment, est intense parce que tu ne joues qu’une quinzaine de matchs. Ici, ça ne représente qu’une moitié de saison..."

" Ce n’est pas une surprise. On avait dit que ce serait un joueur qui va compter (Pierre Mignoni) "

Fainga’a est donc dans cette adaptation, jugée rapide malgré les aléas de la Covid-19 et car il a en plus fallu gérer l’arrivée d’un troisième enfant en septembre. "C’est quelqu’un de très intelligent. Ce n’est pas une surprise, on avait dit que ce serait un joueur qui va compter. Il a encore besoin de monter son niveau, notamment sur sa capacité à défendre plus durement, et doit s’adapter aux arbitres et au championnat français", précise Mignoni. "Mon style est toujours en train d’évoluer. Quand j’ai quitté l’Australie, j’étais davantage basé sur mon jeu défensif, sur mes temps faibles, sur les changements de possession. Aller en Irlande m’a permis d’être plus focus sur mon attaque, ce qui me permet aujourd’hui d’être bien meilleur sur mes temps faibles", analyse le principal intéressé qui a justement déjà marqué deux essais.

"Le rugby est un sacré cadeau, vous pouvez y jouer partout dans le monde et être payé pour cela. Je ne voulais pas manquer l’opportunité de vivre cette expérience", enchaine le néo-lyonnais Colby Fainga’a. "Mon objectif ? M’installer dans une routine de victoires", sourit-il, après avoir été en plus distingué par ses pairs à l’issue du succès à Agen, arborant le statut de "LOU alpha" cette semaine à l’entrainement.