S’il n’aura pas la chance d’être dans les 23 lyonnais, Rémy Grosso reste l’un des mieux placés pour évoquer ce duel entre voisins. L’ancien ailier clermontois, revenu au bercail cet été et qui se confiait cette semaine pour Rugbyrama, s’attend déjà "à un match de phase finale entre deux équipes qui ont besoin de points pour la qualification, explique-t-il. Je sais que Clermont a dû cocher ce match. Cela nous avait souri en 2017 car on était venu gagner ici (à Gerland, ndlr) l’année du titre. Cela avait été important et je me dis qu’ils vont se rappeler de ces belles années."

Le LOU est donc prévenu, l’ASM vient avec cette même ambition dans ce point de départ d’une nouvelle série dantesque de six matchs déterminants. Car mis à part Bordeaux, Clermont va falloir se coltiner tous les actuels membres du Top 6, et doit rattraper ce derby toujours si particulier face à Brive. D’autant que comme le rappelle Rémy Grosso, "il y a un petit truc du fait qu’il y ait Pierre (Mignoni) ici et pas mal de Clermontois. Cela reste bon esprit mais il y a une petite rivalité et cela s’annonce piquant." Alors, cela rajoute forcément quelque chose au match d’aujourd’hui.

Ce rendez-vous – sans les ouvreurs titulaires des deux formations que sont Jonathan Wisniewski et Camille Lopez blessés – s’annonce surtout charnière. Et sera surement rédhibitoire côté lyonnais en cas de contre-performance, alors qu’un résultat clermontois serait tout bonus pour la suite, surtout face à un concurrent direct ! Au match aller au Michelin, Clermont s’était imposé 26 à 18 mais Lyon estime que cette rencontre est surement le point de départ de sa rédemption après une période des fêtes compliquée. Et cette fois, le soleil pourrait faire la part belle au jeu.

Mignoni : "On n’a plus trop de marge. Il faut s’envoyer dans cette bataille sans aucun regret."

Du côté des Rhodaniens, la frustration de la défaite à La Rochelle (38-23) le week-end dernier est encore dans les têtes, et a servi de base de travail et de correction tout au long de la semaine. Pierre Mignoni s’était montré déçu de l’attitude de ses joueurs en première période mais ce vendredi, il voulait positiver sur la réaction au retour des vestiaires. "Ce n’était pas un coup d’arrêt mais un petit coup d’arrêt sur ce que l’on souhaitait faire, dit-il. Je ne sais pas si on est une équipe à réaction mais on a un effectif très réduit, et c’est difficile. Ce n’est pas une excuse. On a plus de trop marge. Je leur demande de se faire violence et de s’envoyer dans cette bataille sans aucun regret", et sans se dire si l’actuel sixième (52 points) a – ou pas – encore un joker. "On sait que l’on a les moyens. On se connait. On l’a déjà fait. Il faut répéter notre histoire et être des morts de faim, avec une envie qui se dégage de chaque seconde du match. C’est quand même super de vivre ces moments-là", insiste-t-il.

Azéma : "Depuis le début de saison on avait dit que ce serait costaud à cette période."

Pour les Auvergnats, quatrième (59 points), il a fallu gérer un report de match et si pour Franck Azéma, c’est forcément une adaptation nécessaire de son effectif et de sa stratégie, c’est peut-être une opportunité de miser sur la fraicheur. "Nous sommes déçus de ne pas avoir joué la semaine dernière, ne serait-ce que pour garder le rythme, expliquait pourtant ce jeudi l’entraineur clermontois. Il faudra beaucoup d’intensité mais aussi de la maitrise, à nous d’allier les deux, car tous les matchs restants seront exigeants." Clairement, l’ASM passera un vrai test en vue de ses échéances à venir. "On avait dit depuis le début de saison que ce serait costaud à cette période. C’est un bon challenge. On voit le bout du tunnel et on a besoin de ces matchs pour élever notre niveau et notre jeu", rappelle l’entraineur. Et outre ce contexte particulier de l’officialisation de l’arrivée prochaine de Jono Gibbes, les Jaunards ont conscience de basculer dans un moment clé ; ils seront scrutés.