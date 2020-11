Le club de la capitale a pourtant inscrit le premier essai de la rencontre par l’intermédiaire de Kylan Hamdaoui (20e), avant de gérer son avance grâce à une défense accrocheuse et des gratteurs redoutables sur les phases au sol. Au retour des vestiaires, les joueurs de Pierre Mignoni ont beaucoup tenté. Et ce n'est seulement qu'à quelques minutes du coup de sifflet final que ces derniers ont trouvé la faille par Demba Bamba.

Et de six pour Lyon ! Le club rhodanien a signé un sixième match consécutif sans défaite, ce soir. Face au Stade Français, équipe en forme, la tâche s’annonçait difficile pour les coéquipiers de Jean-Marc Doussain, en manque de rythme après avoir été touchés par la Covid-19. Au forceps, le LOU a finalement fait le travail sur sa pelouse de Gerland. Non sans douter, non sans trembler.

Demba Bamba en forme internationale

Privé de leur demi-de-mêlée Baptiste Couilloud et de leur trois-quart centre Pierre-Louis Barassi, retenus par le XV de France, Pierre Mignoni et son staff ont pu compter sur le retour de Demba Bamba. Et quel retour pour le pilier droit international. Surpuissant et irrésistible en mêlée fermée, le joueur de 22 ans a fait beaucoup de mal au Stade Français.

S’il a su saisir les opportunités et s’appuyer sur une grosse activité au sol, le club de la capitale a fini par craquer face aux déferlantes lyonnaises en seconde période. Également porté par l’ailier Noa Nakaitaci, Lyon a inscrit l’essai de la victoire à quatre minutes de la sirène. À la conclusion ? Demba Bamba, inévitablement. Ce dernier aura d’ailleurs joué l’intégralité de la rencontre. Malgré les récentes péripéties et plusieurs matches en retard, le LOU n’a plus perdu depuis fin septembre et s’installe dans la première moitié du classement. En face, le Stade Français était tout proche d’une quatrième victoire de rang.