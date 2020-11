Une semaine après sa large victoire face à Agen, l’UBB a récidivé, ce samedi soir, en faisant tomber l’Aviron Bayonnais 43-19. Appliqués et supérieurs à leurs adversaires, les joueurs de Christophe Urios se sont adjugés un second succès consécutif - une première cette saison - et remontent provisoirement à la huitième place du classement.

Ce sont pourtant les Bayonnais qui entraient le mieux dans ce match. Meilleurs dans la possession et l’occupation, ils affichaient un beau visage, mais ne parvenaient pas à scorer à l’image des deux pénalités manquées par Gaëtan Germain en cinq minutes. Jalibert, après avoir ouvert le score tôt dans le match, faisait à nouveau parler son talent après le quart d’heure de jeu. Sur un exploit personnel et une course de 40 mètres, il inscrivait le premier essai du match, qu’il transformait dans la foulée (10-0, 23e). Réveillés après un quart d’heure morose, les locaux posaient la main sur le ballon. Marqueur sur le premier essai, Jalibert se transformait en passeur et servait Moefana sur un plateau pour permettre aux siens de prendre le large à la demi-heure de jeu (17-0). Dweba, avant la pause, venait alourdir un peu plus la note sur une touche à 5 mètres et l’UBB menait déjà 22-0 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les ciel et blanc se montraient dangereux dans le camp adverse et concrétisaient ce temps fort avec un essai, après ballon porté, de Torsten Van Jaarsveld (22-7, 50e), relançant un semblant de suspense qui ne durait toutefois pas longtemps. En effet, dix minutes plus tard, les Girondins, plus forts en mêlée, faisaient parler leur puissance et Higginbotham filait dans l’en-but (29-7, 60e). Guillaume Rouet, en bon numéro neuf, enlevait le bonus offensif à l’UBB dans la foulée. Mais les coéquipiers de Jefferson Poirot, sans paniquer, le récupéraient illico, grâce à la force de Thierry Païva, venu conclure une belle course de Ben Lam dans les 22 mètres adverses. Marais pour l’UBB et Delonca venaient ensuite faire grimper le tableau d’affichage dans le money time, sans conséquence sur l’issue finale.

L’UBB l’emporte avec le bonus offensif, fait le plein sur l’aspect comptable et les joueurs de Christophe Urios, en forme offensivement, peuvent se féliciter d’avoir inscrit 114 points en deux matchs. Bayonne, intéressant par intermittence, n’a rien pu faire face à une équipe qui lui était supérieure.