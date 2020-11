32-3 et 4 essai à rien à la pause. Le bilan de mi-match a été édifiant. Les Rochelais ont dominé de la tête et des épaules le premier acte contre des Béarnais sans solution. Les Charentais ont marqué par Liebenberg, Aouf, Favre et Kieft, comme à la parade, offrant une palette de jeu des plus complète. Le match semblait plié et les hommes du président Merling se diriger vers un succès facile avec bonus offensif.

Oui mais il y aura eu belle réaction paloise dès le retour des vestiaires avec cet essai de Bonneval, son premier cette saison. En force, les avants aussi ont répondu présent. D’abord dans le secteur de la mêlée et ensuite avec deux essais en force de Lucas Rey, le talonneur remplaçant.

Passés à côté du bonus offensif

Mais avec quelques maladresses de part et d’autre et des fautes au sol plus tard, le tempo d’ensemble a chuté et les joueurs de Jono Gibbes se sont bien imposés 35-24, ne marquant que trois unités dans le deuxième acte. Mais ils sont surtout passés à côté de l’opportunité de ramener un bonus offensif qui leur tendait les bras lors des 40 premières minutes.

Lors de la prochaine, c’est contre Clermont que La Rochelle tentera la passe de 5 succès enchaînés quand la Section Paloise sera attendue du côté du Racing 92.