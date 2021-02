Racing 92

Beale de retour ? La star australienne Kurtley Beale, absent depuis fin janvier en raison d'une déchirure à une cuisse, pourrait être alignée face à Castres. Tout comme l'international argentin Emiliano Boffelli qui a effectué ses premiers pas sous les couleurs du Racing 92 la semaine dernière contre Lyon. Les Franciliens (3es, 54 pts), qui restent sur trois succès de rang, sont à la lutte pour la première place avec La Rochelle (2e, 54 pts) et Toulouse (1er, 57 pts). Le troisième ligne Fabien Sanconnie est toujours suspendu et ne reviendra pas avant fin mars. En l'absence des internationaux français et étrangers, dont l'Ecossais Finn Russell, les Ciel et Blanc devraient pouvoir compter sur leur capitaine Henry Chavancy ou l'arrière irlandais Simon Zebo.

Castres

Vaipulu, suspension purgée. Suspendu le week-end dernier pour la large victoire de son équipe contre Montpellier (48-17), le troisième ligne castrais Ma'ama Vaipulu est à nouveau qualifié pour le déplacement en région parisienne. Absent depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure à la cheville, le deuxième ligne australien Tom Staniforth est lui aussi de retour. Le CO devra en revanche se passer des services des talonneurs Marc-Antoine Rallier (pectoral) et Kevin Firmin (genou), des piliers Julius Nostadt (pied) et Daniel Kotze (protocole commotion), et du centre Yann David (cuisse). Souffrant d'une gastro-entérite depuis le début de la semaine, le demi de mêlée uruguayen Santiago Arata est lui "incertain", selon le staff castrais, tandis que le troisième ligne Anthony Jelonch est en équipe de France. L'ailier Martin Laveau sera opéré de la cuisse à la fin du mois de février. Sa saison est d'ores et déjà terminée.