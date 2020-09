Montpellier

Avec Guirado et Rattez. Absent depuis le 9 novembre et un déplacement à Toulon (19-19), l'ex-capitaine de l'équipe de France et néo-montpelliérain Guilhem Guirado, remis d'une opération à l'épaule, effectuera son retour à la compétition pour la reprise du championnat face à Pau. Par ailleurs, trois recrues, l'ailier Vincent Rattez ainsi que les piliers Enzo Forletta et Titi Lamositele, devraient disputer leur premier match avec le MHR. Le néo-international "Momo" Haouas (cuisse), le troisième ligne Fulgence Ouedraogo (cheville), les trois-quarts Julien Tisseron (cheville) et Johan Goosen (dos), le pilier Antoine Guillamon (cheville) sont indisponibles.

Vincent Rattez à l'entraînement avec le XV de FranceIcon Sport

À l'inverse, les secondes lignes Jacques Du Plessis (orteil) et Florian Verhaege (épaule), le talonneur Vincent Giudicelli (épaule), ou encore le troisième ligne centre Louis Picamoles (genou) se relèvent d'une opération et ne pourront pas rejouer avant plusieurs semaines. Le club héraultais a également annoncé que l'un de ses joueurs, ainsi qu'un membre du staff technique, étaient positifs au Covid-19 mercredi, à deux jours du match, pour l'instant pas remis en cause.

Pau

L'incertitude Whitelock. La Section pourrait débuter sa saison sans son troisième ligne centre néo-zélandais Luke Whitelock. Victime d'une commotion cérébrale durant la préparation, le All Black n'a pris part à aucun des trois matches amicaux de Pau et pourrait être ménagé dans l'Hérault. Autre joueur incertain, l'ailier fidjien Watisoni Votu qui ressent des douleurs à un mollet. Plusieurs forfaits sont acquis: Siegfried Fisi'ihoi (ischio-jambiers), Jesse Mogg (opération à un tibia), Malik Hamadache (dos), Lucas Pointud (opération à un bras), Omar Odishvili (cuisse) et Daniel Ramsay (fracture d'un avant-bras).

Pro 14 - Steven Cummins (Scarlets)Other Agency

L'arrière Hugo Bonneval poursuit sa réathlétisation et doit patienter. En revanche, les deux recrues australiennes, l'ouvreur Mike Harris et le deuxième ligne Steven Cummins, sont partantes.