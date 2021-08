Aurillac 15-28 Clermont

Pour son premier match de l'ère Gibbes, l'ASM s'est imposée sur la pelouse d'Aurillac (15-28). La différence s'est faite en seconde période. Menés 15 à 7 à la mi-temps, tout n'allait pourtant pas bien pour les Jaunards. Les échecs au pied de l'ouvreur aurillacois Palmier, ainsi que l'imprécision des locaux en conquête à empêché le score d'être plus lourd.

En seconde période, c'est avec des intentions différentes que les Clermontois sont revenus. Les réalisations de Moala, Fofana et Ezeala ont accompagné l'essai de J.J Hanrahan. L'ouvreur irlandais s'est montré à son avantage et a contribué au 21-0 infligé aux Aurillacois en seconde période. Au final, les Jaunards s'en sortent donc 28 à 15.

Oyonnax 23-23 Grenoble

Le match amical entre Grenoble et Oyonnax n'avait d'amical que le nom. Dans ce qui pourrait être un choc de la prochaine saison de Pro D2, la rencontre n'a eu d'issue favorable pour aucune des deux équipes puisque c'est sur un score de parité (23-23) que le match s'est terminé. Dans une rencontre ouverte, l'intensité mise par les deux équipes a fait que cette joute amicale tenait des similitudes avec un match de championnat. En fin de partie, la tension a pris le pas sur le jeu et c'est au pied que le score s'est décanté. Sanctionné pour un plaquage dangereux, Douglas a reçu un carton rouge et a laissé ses coéquipiers à 14 contre 15. Sans conséquences puisque ces derniers ont arraché le nul en toute fin de match. Score final 28-28.

Castres 33-26 Montauban

L'histoire retiendra que c’est Castres qui s’est adjugé le premier Trophée Ibrahim Diarra de l’histoire. Les Castrais se sont imposés sur le score de 33-26 au terme d’un match plaisant quoi que très haché par de nombreux changements, préparation oblige. Cette rencontre entre Castres et Montauban est un hommage à "Ibou" Diarra, ancien joueur passé par les deux clubs et décédé subitement à l’âge de 36 ans, en décembre 2019. Si elle avait été annulée en 2020 en raison de la pandémie, elle s’est tenue ce vendredi soir dans des conditions parfaites, devant un public chaleureux et passionné. Ce Trophée sera remis en jeu tous les ans entre les deux clubs. Pour ne jamais oublier "Ibou".

Vannes 28-28 Jersey

En tête durant la majorité de la partie, les Bretons se sont fait reprendre par Jersey sur leur pelouse. Auteurs d'une belle seconde mi-temps, les Reds ont arraché le match nul (28-28). Capables de fulgurances, à l'image de leurs quatre essais marqués par Valleau, Jordaan, Curtis et Bazin, les Vannetais peuvent regretter la dernière demi-heure de jeu, où ils ont laissé fondre leur avance confortable. Désormais, place au championnat la semaine prochaine !

Biarritz 7-28 UBB

Bordelais et Biarrots se retrouvaient à Lille ce vendredi soir pour un match amical entre deux équipes de l'élite. Ce sont les Girondins, plus entreprenants, qui l'ont largement emporté (28-7) dans un match où la jeunesse a pu s'exprimer. Les deux jeunes ailiers Bordelais Louis Bielle-Biarrey et Gatien Massé ont tout deux marqué pour leur début sous leur nouvelles couleurs (les débuts en professionnel pour le second). Kaulashvili et Lamothe ont inscrit les deux autres essais des "visiteurs". L'arrière Darly Domvo a été le seul Biarrot à franchir la ligne ce vendredi soir.

Perpignan 19-5 Colomiers

Perpignan termine sa période de préparation par une deuxième victoire contre Colomiers (19-5) après celle contre Montpellier. Dans un match peu emballant, l'USAP subit en première période mais rentre devant aux vestiaires grâce à un essai de Jean-Bernard Pujol. Colomiers n'est pas dans le match malgré la possession du ballon, inefficace devant l'en-but à de nombreuses reprises notamment. En deuxième période, Perpignan accélère quelques minutes et inscrit deux essais transformés. Colomiers sauve l'honneur avec un essai de Moro, mais on en restera là pour ce match qui n'aura pas livré grand spectacle.