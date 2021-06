La Rochelle - Toulon (29-15) : 1ère journée

Dès le premier match de la saison, il y a une énorme attente sur ces Maritimes et surtout tout un tas de questions et d’interrogations. L’équipe reste sur un 0-49 encaissé au Racing 92 pour le dernier match officiel disputé avant que la saison 2019-2020 ne s’arrête prématurément, et la préparation estivale a vu La Rochelle concéder un 0-38 face au Stade Toulousain en amical. Dans le traditionnel pronostic des entraineurs organisé par le Midi Olympique, les Jaune et Noir ne récoltent d’ailleurs qu’une seule voix dans le classement des favoris…

Venu ambitieux à Marcel-Deflandre, le RCT tombe d’entrée face à un groupe qui veut montrer par ce résultat son ambition, et répondre aux interrogations. Outre les bienfaits mentaux de ce succès, ce fut de suite un message envoyé aux concurrents directs.

La Rochelle - Clermont (19-10) : 8e journée

Pas le plus beau match de la saison, mais sans nul doute un match qui compte pour les hommes de Jono Gibbes. Après la rencontre, Jules Plisson déclarait avoir "rarement joué un match où ça tapait si fort." Entre la parfaite adaptation à la nouvelle règle dans les rucks, la capacité à gagner un combat rude et âpre, le Stade Rochelais joue un duel digne d’une phase finale et parvient à en sortir victorieux.

Clairement, les observateurs les plus avertis diront après-coup que ce match ferait date dans le parcours de cette saison, mais aussi que cette équipe aurait perdu ce type de rendez-vous les précédentes saisons. D’autant que cette victoire a une autre symbolique, puisque c’est à l’issue de celle-ci que La Rochelle s’empare de la place de leader, un fauteuil occupé par la suite jusqu’à la 14ème journée.

La Rochelle - Montpellier (22-9) : 12e journée

Là aussi, ce n’est peut-être pas l’affiche la plus sexy ni même le match le plus abouti. Déjà, on se souvient tous des conditions climatiques dantesques, de ces poteaux tremblants au rythme des rafales de vent, de cette pluie battante, et de cet essai gag au retour des vestiaires inscrit face au MHR. Mais il y avait aussi eu l’expulsion rapide de Will Skelton à la 17e minute pour une charge sur Paul Willemse, face à un adversaire qui venait en plus de réaliser un coup à Clermont, et qui mène en début de match.

Face à cette adversité, le groupe a dû puiser dans ses ressources mentales pour inverser la tendance à 14 contre 15, et ainsi décrocher une victoire forcément importante pour la solidarité du groupe ; cette même solidarité aujourd’hui indispensable pour briller dans des matchs couperets et espérer en phase finale.

Bordeaux-Bègles - La Rochelle (11-26) : 20e journée

Si l’on peut également retenir la première grosse victoire à l’extérieur, celle à Toulon en février 2021 qui mettait fin à une série d’invincibilité du RCT à Mayol depuis septembre 2019, le succès décroché un peu plus d’un mois plus tard à Chaban-Delmas face à l’UBB est peut-être encore plus fort. Car les Rochelais sortaient d’une défaite face à Toulouse à domicile, et d’un revers sec à Castres.

C’était la première fois de la saison que l’équipe perdait deux fois consécutivement en championnat – dernière équipe encore dans ce cas à ce moment de la saison – et la réaction fut grande. Les Jaune et Noir ont maitrisé leur sujet et sans un essai concédé à 4 minutes de la fin, ils seraient même repartis de Gironde avec le point de bonus offensif. Clairement, voilà un match qui compte dans une saison historique.

La Rochelle - Racing (19-6) : Demi-Finale

On ne peut parler de cette saison du Stade Rochelais sans évoquer cette demi-finale historique remportée au stade Pierre-Mauroy de Lille face au Racing. Les Maritimes s’imposent et marquent pour la première fois un essai à ce stade de la compétition, après les échecs de 2017 (15-18 contre Toulon) et 2019 (6-20 contre Toulouse). On a senti une véritable maitrise de l’évènement, une forme de confiance et de sérénité pour ne laisser aucune chance à l’adversaire, tout en s’appuyant sur une défense à toute épreuve.

On ne peut en revanche pas dissocier de cette demie la défaite (25-20) à Clermont quinze jours plus tôt. Car Jules Le Bail, qui remplace Ihaia West et Jules Plisson au pied levé, offre la qualification directe grâce à une pénalité à la 79e. Un énorme soulagement pour un groupe alors dans le dur sur le plan physique.