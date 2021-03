Ces joueurs, de retour dans leur club en fin de semaine passée, ont d'abord été placés à l'isolement et doivent participer à deux entraînements collectifs jeudi et vendredi, "ce qui n'est pas toujours simple lorsqu'il y a eu une longue coupure", a souligné Travers.

"Donc on fera aussi en fonction de ce dont on a besoin pour l'équipe et aussi en fonction de ce qui est nécessaire pour être vingt-trois sur la feuille de match" samedi à Toulon, a ajouté le coach du club francilien.

Les joueurs concernés sont le talonneur Teddy Baubigny, le pilier gauche Hassane Kolingar, le deuxième ligne Bernard Le Roux et les ailiers Teddy Thomas et Donovan Taofifenua.

Ils étaient tous les cinq la semaine dernière à Marcoussis (Yvelines) avec le XV de France pour préparer le match du Tournoi des six nations contre l'Écosse, prévu initialement dimanche au Stade de France puis reporté après un seizième cas positif au coronavirus dans les rangs français.