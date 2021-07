Max : 12. Ahki - 13. Moala

Une paire de centres made in Auckland ! Franchement en termes de régularité et de niveau de performance cette saison en TOP 14, difficle de trouver meilleur qu'eux. Dans le top 5 des centres qui ont le plus couru avec le ballon et de ceux qui ont le plus franchi les défenses, ils sont également les deux plus gros casseurs de plaquages à leur poste (merci les stats La Grande Mêlée, best jeu ever) et des joueurs qui adorent créer des espaces pour leurs coéquipiers ! Autant dire, cher défenseur, que s'ils arrivent lancés, peu de chances que tu arrives à stopper et le joueur et le ballon, bien joli si tu fais déjà 1 sur 2 !

Vincent : 12. Danty - 13. Moala

Mon choix était fait avant de le voir martyriser les Australiens ce mercredi. Jonathan Danty a réalisé une de ses meilleures saisons sous le maillot parisien. Il est, pour moi, le grand artisan de la fin de championnat exceptionnelle du Stade français pour accrocher une place en phase finale. Le futur rochelais n’a jamais paru aussi dominateur physiquement. Et en parlant de domination physique… On pense à George Moala, tout simplement. Le Clermontois n’a jamais arrêté de mettre ses adversaires sur les fesses. L’ASM a fait une saison mitigée mais le Néo-Zélandais n’a rien à se reprocher, ou pas grand-chose.

Top 14 - Jonathan Danty (Stade français)Icon Sport

Tristan : 12. Ahki - 13. Vakatawa

J'aime le comportement des deux bonhommes sur le terrain et surtout leur imaginaire complémentarité. C'est la paire de centre qui rassure pas forcément l'adversaire.

Quentin : 12. Moala - 13. Vakatawa

Toujours la même stratégie de puissance de frappe avec deux joueurs qui savent en user. Au vu de leur expérience et de leurs qualités techniques, ils pourraient néanmoins bien s'entendre et bien combiner.

Clément : 12. Naqalevu - 13. Uberti

Le yin et le yang, le buffle et l’élégant, Apisia et Pablo. Tout les oppose et pourtant cette paire pourrait être dévastatrice dans pas mal d’équipes du championnat. A cinq mètres de la ligne vous lancez le fidjien vous obtenez cinq points. Dans le jeu courant vous utilisez le Bordelais pour apporter plus de variété et d’élégance au centre du terrain. Point bonus pour Uberti qui n’a que 23 ans et qui a tout le temps de mûrir.

Top 14 - Pablo Uberti (Bordeaux)Icon Sport

Yanis : 12. Moefana - 13. Barassi

Si on connaissait déjà Pierre-Louis Barassi, ce dernier a encore éclaboussé de son talent le championnat cette saison. Capable de faire les différences et surtout toujours au niveau, l’ancien narbonnais est de nouveau appelé en Bleu, pour la tournée en Australie. Complet, il nous a fait plaisir cette saison. C’est aussi le cas de Yoram Moefana, qui est pour le coup une grande révélation de la saison. Un peu freiné par les blessures, il demeure tout de même le meilleur marqueur bordelais, et brille par sa précocité. Appelé par Fabien Galthié cet automne, le centre s’est signalé par sa solidité au contact. Et ça, c’est très rugby.

Top 14 - Pierre-Louis Barassi (Lyon) marque contre ToulonIcon Sport

Arnaud : 12. Danty - 13. Botia

Des ballons à hauteur, des percussions, des culs, des percées, des plaquages offensifs, des grattages... Vous voulez quoi de plus ? Une paire de centres qui va avancer à l'impact et qui va découper en défense, on adore !

Top 14 - Levani Botia (La Rochelle)Icon Sport

Dorian : 12. Botitu - 13. Moala

Une paire royale, qui ne fait rire personne. D’abord, Botitu. Le spécialiste du VII a réalisé une excellente deuxième partie de saison du côté du CO, club dans lequel il s’est véritablement imposé. Assurément, le funambule fidjien en a encore beaucoup sous le capot, mais les autres formations de l’élite ont probablement déjà inscrit son nom dans la case "attention danger". Pour l’accompagner : George Moala, auteur d’une saison pleine durant laquelle il a une nouvelle fois donné des maux de tête à ses vis-à-vis. Véritable perce-muraille, le puissant All Black a été le Monsieur plus de l’ASM au centre du terrain.

Top 14 - Vilimoni Botitu (Castres) contre MontpellierIcon Sport

Manon : 12. Ahki - 13. Vakatawa

L'un est le véritable régulateur de la défense toulousaine, l'autre est l'un des centres les plus puissant du Top 14. Pita Ahki comme Virimi Vakatawa sont tous les deux des titulaires indiscutables en club, tout simplement car ils apportent ce "petit plus" à leurs équipes respectives. Allier les qualités défensives du Toulousain et les qualités offensives du Racingmen et il n'y aura plus rien à craindre au centre.

Romain : 12. Ahki - 13. Lee

Le meilleur centre de la saison, Pita Ahki, associé à l'un des joueurs les plus sous-cotés de notre championnat, Nico Lee. Avec le Toulousain et le Briviste c'est portes fermées en défense, et jeu parfaitement léché en attaque ! Les deux joueurs sont indispensables dans leur collectif, ils le sont aussi dans ce XV.