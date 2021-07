Max : 1. Boniface - 2. Bourgarit - 3. Bamba

On part direct sur une équipe qui envoie du jeu et qui fait des ravages ballon en main tout en restant solide en conquête. Boniface et Bamba font partie des piliers qui portent le plus le cuir, franchissent souvent et cassent le plus de plaquages. Je pars à la guerre avec eux sans souci et on le sait, les deux ont un état d'esprit irréprochable, la prolongation du pilier bayonnais malgré la descente le prouve et ça, on aime. Ils entoureront Bourgarit, hyperactif dans le jeu courant, marqueur insatiable et intouchable au poste cette saison en TOP 14. La BBB, pour vous servir !

Vincent : 1. Ravai - 2. Barlot - 3. Atonio

Une magnifique première ligne moderne. C’est mobile, ça casse des plaquages et ça n’oublie pas les bases : d’être costaud en mêlée. Ces trois joueurs ont marqué de leur empreinte cette saison de Top 14, c’est pour cela que j’ai envie de les récompenser.

Top 14 - Castres Olympique - Gaetan BarlotIcon Sport

Tristan : 1. Baille - 2. Bourgarit - 3. Tameifuna

Pour moi, ces trois là ont été cruciaux dans les belles saisons qu'on pu réaliser leurs clubs respectifs. Un double champion, un double finaliste et un double demi-finaliste, ça en jette !

Quentin : 1. Gros - 2. Baubigny - 3. Tameifuna

Ici, pas d'esthète, ni de jeu après-contact... Pas de ça entre nous ! L'objectif est d'avoir une puissance de frappe hors-norme pour insister dans l'axe. Écraser l'adversaire, quoi ! Au bout de trois ou quatre temps de jeu, autant dire que plus aucun défenseur n'ira se frotter les épaules aux trois bulldozers. Alors en ruck et en mêlée fermée, n'en parlons pas...

Clément : 1. Ravai - 2. Bourgarit - 3. Atonio

Peni Ravai pour la vitesse et ses percussions, Pierre Bourgarit pour le combat et ses 9 essais en championnat, Uini Atonio pour la puissance en mêlée. Une première ligne polyvalente et qui peut faire des ravages offensivement et défensivement.

Top 14 - Ben Tameifuna (Union Bordeaux-Bègles)Icon Sport

Yanis : 1. Baille - 2. Barlot - 3. Atonio

Une première ligne qui fait "kiffer", c'est avant-tout une première ligne qui avance ! Et a ce petit jeu-là, trois noms se démarquent cette saison. Cyril Baille, Gaëtan Barlot et Uini Atonio. Elle sonne presque comme une première ligne du XV de France tant les défenseurs n'ont que très peu de chances de stopper ces trois joueurs, au physique de fer. Taillés comme des rocs, ils peuvent laisser de lourdes traces sur les clavicules adverses. Et ça, c'est le rugby qu'on aime.

Arnaud : 1. Boniface - 2. Chat - 3. Adriaanse

Ugo Boniface est la révélation de cette année au poste de pilier gauche. Malgré la descente de Bayonne il rempile au pays Basque, et ça c'est les valeurs qu'on aime. Au talon, on ne le présente plus, Camille Chat est un monstre physique qui détruit tout sur son passage. Le Racingman est titulaire et même capitaine de mon XV ! À droite, on stabilise la mêlée avec le palois Lourens Adriaanse. Certainement un des meilleurs avants du pack de la Section qui a permis au club béarnais de se sauver.

Dorian : 1. Gros - 2. Bourgarit- 3. Alo-Émile

Un gaucher ultra-mobile de 22 ans, qui en fait 33 tant il respire le calme et la sérénité, un talon inusable à l’explosivité folle ainsi qu’une poutre samoane ayant concassé bon nombre de piliers en mêlée, ça peut faire des dégâts !

Top 14 - Jean-Baptiste Gros (Toulon)Icon Sport

Manon : 1. Ravai - 2. Chat - 3. Cobilas

Avec un Camille Chat qui est capable d'échapper à cinq défenseurs sur une même action, un Peni Ravai aussi rapide que puissant qui transperce littéralement la défense adverse et un Vadim Cobilas qui fait bloc, il n'y a quasiment rien à craindre.Une première ligne qui ne laisse rien passer c'est le moins que l'on puisse dire !

Romain : 1. Baille - 2. Bourgarit - 3. Alo-Émile

Le Toulousain Cyril Baille s'est imposé comme l'un des meilleurs gauchers au monde. Pierre angulaire du doublé Champions Cup-Top 14 c'est tout naturellement que Baille apparaît dans cette équipe. Concernant Pierre Bourgarit, neuf essais pour un talonneur, rien que ça ! L'explosif rochelais a souvent concrétisé l'avancée de son pack sur maul. Bourgarit a cruellement manqué aux siens en finale. Paul Alo-Emile est peut-être le meilleur pilier en mêlée fermée du championnat. Le Parisien est un roc et a pris du grade cette saison en étant nommé capitaine des Soldats roses.