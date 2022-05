Paul Willemse ne finira pas la saison, et pourrait bien ne pas commencer la prochaine... Le deuxième ligne international de Montpellier est sorti sur blessure lors du dernier match des Cistes contre le Lou. Les examens complémentaires menés ces derniers jours ont détecté une rupture du ligament latéral médial du genou. Cela le contraint à subir une intervention chirurgicale la semaine prochaine. Il devrait ensuite être absent des terrains pendant une durée de quatre mois. Un coup dur pour le MHR en vue de la fin de saison et des possibles phases finales, et pour le XV de France, qui part en tournée au Japon cet été.