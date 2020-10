Trois matches et trois revers pour le SUA depuis le début de saison quand Paris restait sur une défaite à domicile contre Bayonne et comptait bien se reprendre chez cet autre candidat au maintien. Voici pour le topo.

Ceci peut expliquer un premier acte des plus bloqué par rapport au jeu. Un petit 6-3 a même signifié le score à la pause, Segonds et Verdu réussissant des pénalités qui avec les en-avants, dus également à la pluie quasi incessante, ont rythmé ce premier acte.

L’éclair et le premier essai de ce match sont venus par Waisea. L’Îlien a tout simplement cassé deux plaquages sur son offensive devant les 22m, pouvant aller marquer sous les poteaux. Cet essai a eu le mérite de permettre aux hommes de Quesada de prendre le large au score (13-3) et de gagner en confiance.

Deux gros déplacements à venir

Dans l’ensemble, les soldats roses ont pris l’avantage avec leur défense, leur mêlée et leur agressivité. L’occupation a été importante dans les deux camps avec ces conditions, proposant un rythme haché aussi à cause des ballons tombés. Ainsi, les joueurs de Laussucq sont parfois apparus offensivement sans solutions. Et sur plusieurs pénal’touches, ils n’ont pas réussi à faire parler leur puissance, filant droit vers une 4e défaire en autant de matches.

Dans les arrêts de jeu, une relance depuis l’en-but a tourné mal pour Agen. Une énième maladresse a même permis à Maestri d’aplatir sans difficulté et ainsi proposer un 20-3 final. Le Stade Français l’emporte donc plutôt logiquement et peut souffler et aussi espérer vivre une saison moins difficile que la saison passée. Les prochains matches pour ces deux équipes ? Une 5e et difficile prochaine journée de Top 14 le weekend prochain avec des déplacements à Montpellier pour les Marine et Blanc et à Clermont pour les soldats roses. Difficile.