Le suspens aura été plié en l’espace de 13 minutes par des Parisiens bien décidés à se faire pardonner le derby perdu une semaine plus tôt dans les derniers instants. Car l’envie est perceptible, tout comme la capacité à entreprendre. Les deux premières situations sont ainsi récompensées d’un essai, par Julien Delbouis après un décalage sur les extérieurs et l’avancée de Sefanaia Naivalu (4’), puis par Arthur Coville qui double la mise rapidement, toujours avec Naivalu dans les bons coups et une avancée de Telusa Veainu (7’). Ensuite Jonathan Danty fait entrer les siens dans le bonus offensif dans la continuité d’un jeu au pied de Joris Segonds (13’).

On se dit alors que cela va être long pour Toulouse, privé de plusieurs internationaux et venu avec un effectif rajeuni. Pour autant, Matthis Lebel entretient rapidement la flamme, suite à une séquence de « pick and go » et un service de Selevasio Tolofua (16’). Mais ce n’est que temporaire, car Paris a bel et bien la main mise sur ce match, pour preuve le quatrième essai de Latu sur un ballon porté peu avant la demi-heure de jeu (28’). Et si vous ajoutez à ce réalisme offensif un Joris Segonds précis au pied (8 sur 8 au pied dans cette rencontre), le Stade français sait très vite que sa soirée risque de se terminer avec des sourires et pourra lui permettre de se rassurer.

La belle histoire William Percillier

Un tel scénario permet par ailleurs de belles histoires, car si Paul Gabrillagues bonifie un maul pour le cinquième essai (54’), la sixième réalisation est l’œuvre de William Percillier. Le demi de mêlée franco-canadien qui dispute son premier match de Top 14 marque sur son premier ballon, à la suite d’un bon jeu au pied et d’un service de Naivalu (72’). La belle histoire. La réduction de l’écart de Charlie Faumuina, sur une charge gagnante, est anecdotique (80’+1) car Toulouse n’avait pas les armes pour lutter dans ce « clasico ». Ugo Mola voit ses troupes s’incliner pour la deuxième fois de suite, pas de bon augure avant le derby contre Castres.