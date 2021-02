C’est le mois de tous les dangers. Engagé dans un véritable marathon avec un bloc coriace de matchs à l’extérieur, le Stade Français Paris tire sérieusement la langue. Depuis le 10 janvier dernier, et cette lourde défaite concédée à Toulouse (48-24), la formation de Gonzalo Quesada piétine, enchaîne les raclées. A l’exception de cette petite bouffée d’oxygène, à Jean-Bouin face au Castres Olympique (29-9), les Parisiens sont balayés par leurs adversaires. Le bilan est sans appel : 158 points encaissés en quatre rencontres à l’extérieur (39,5 points de moyenne par match) pour autant de défaites.

" Des prises de conscience, par le passé, j'en ai connu beaucoup au Stade Français. Peut-être qu'il va falloir recommencer... "

Et le dernier faux-pas à Bordeaux (44-6) a réveillé le spectre d’une fin de saison cauchemar. “Des prises de conscience, par le passé, j'en ai connu beaucoup au Stade Français. Peut-être qu'il va falloir recommencer... “, a ainsi lâché le demi de mêlée Arthur Coville. Le 6 février, juste après le succès face au CO, Antoine Burban, alors désigné capitaine, nous confiait pourtant que le club avait retrouvé “une vraie unité“. “Ce qui me rend très heureux, et ça avait disparu ces dernières années, c’est que tout le monde va dans la même direction, les joueurs, le staff et la direction“, nous expliquait le troisième-ligne formé au PUC. Samedi, à l’occasion de la 17ème journée du TOP 14, le groupe parisien va donc devoir démontrer qu’il est bien uni et capable de rebondir dans une période aussi délicate.

" C'est une période difficile il faut regarder la vérité et ne pas se voiler la face, on est dans le dur "

“C'est une période difficile il faut regarder la vérité et ne pas se voiler la face, on est dans le dur“, reconnaît l’entraîneur des trois-quarts Julien Arias. Et le défi s’annonce immense à La Rochelle, même privé de l’arrière Brice Dulin et de son numéro 8 Grégory Alldritt. “Est-ce qu'il y a de l'inquiétude ? Un peu, oui, sur ce qu'on montre à l'extérieur“, souligne Arias. Avec 39 points et une 8ème place, le Stade Français est encore dans les clous pour accrocher le wagon des phases finales (la 6ème place est actuellement occupée par le RC Toulon avec 43 points, ndlr). Mais une nouvelle claque enliserait de façon quasi inexorable les Parisiens dans le ventre mou du championnat…