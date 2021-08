"Tout le monde veut gagner un titre…" Le Docteur Wild n’est pas du genre à blablater des heures pour pondre de lénifiantes banalités. Samedi dernier, dans les nouveaux salons du stade Jean-Bouin, le président du Stade Français Paris en est très vite venu à l’essentiel. Assis aux côtés du directeur général Thomas Lombard et de l’entraîneur en chef Gonzalo Quesada, le milliardaire allemand a clairement affiché les ambitions du club de la capitale. "La saison passée, c’était difficile mais on a fait des progrès. Les ambitions n’ont pas changé", souligne-t-il. Barragistes en juin dernier (défaite face au Racing 92, 38-21), les Soldats Roses semblent enfin armés pour confirmer leur renaissance et viser un brin plus haut lors de l’An 2 de l’ère Quesada.

"La fixation de nos valeurs a été très positive"

Afin d’aborder au mieux cette nouvelle séquence du Top 14, le staff parisien a dû composer avec des départs de joueurs majeurs : Gaël Fickou parti en cours de saison au Racing 92, Pablo Matera en pige dans le Super Rugby chez les Crusaders, Jonathan Danty désormais au Stade Rochelais. "Il n’y avait pas une marge de manœuvre énorme, avec peu de joueurs en fin de contrat. On a essayé de cibler des joueurs qui collent à notre état d’esprit, à notre caractère. On souhaitait avoir deux, trois cinq de devant costauds et que le niveau de l’équipe reste performant. Tous les joueurs sont conscients de l’énorme challenge qui nous attend. L’état d’esprit, la fixation de nos valeurs, a été très positive", insiste le technicien argentin Gonzalo Quesada qui doit toutefois déplorer la nouvelle grave blessure au genou du centre Julien Delbouis, peut-être éloigné des terrains pour toute la saison.

"La bagarre pour les six places va être énorme"

Pour s’inviter à nouveau dans le Top 6, sans galvauder par ailleurs la Champions Cup, Paris a étoffé un effectif, un peu plus juste que les autres grosses écuries du championnat, avec les arrivées du pilier Clément Castets (25 ans), du pilier droit sud-africain Nemo Roelofse (25 ans), du deuxième-ligne sud-africain Juan John Van der Mescht (22 ans), du troisième-ligne Romain Briatte (28 ans), du centre anglais Harry Glover (25 ans) et, surtout, du centre all black Ngani Laumape (28 ans, 16 matchs sous la tunique de la fougère argentée). Vainqueurs en amical du CA Brive (10-12) et de Montpellier (14-28), les Soldats Roses entament ainsi cette saison avec quelques certitudes, à commencer en conquête. "On a fait deux matchs amicaux. Je suis inquiet parce qu’on les a gagnés, s’amuse Quesada. Les joueurs sont arrivés plutôt en forme. La bagarre pour les six places va être énorme. Ça va être important de travailler toute la saison pour avoir cette constance qui nous a manqué l’an passé."

Alors qu’ils souhaitaient débuter le championnat à l’extérieur, en raison notamment d’un stade Jean-Bouin où les supporters pourraient quelque peu manquer lors de la reprise, les Parisiens recevront finalement le Racing 92 (samedi, 18h15). Et là encore, tout en dévorant avec détermination un Capri-Sun, cette boisson qui appartient à sa holding, le Docteur Wild ne tergiverse pas : "le derby ? C’est un match spécial parce qu’il faut gagner..."