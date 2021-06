Le Conseil de Paris a voté vendredi à l'unanimité la délibération portée par Pierre Rabadan, adjoint au sport de la maire PS Anne Hidalgo et lui-même ancien coéquipier de Christophe Dominici pendant les années fastes du club parisien, entre 2001 et 2008. "Je n'arrive parfois pas encore à réaliser" la mort de l'ancien ailier vedette des Bleus, a déclaré M. Rabadan, très ému et très applaudi. Situé dans le Bois de Boulogne, le stade du Saut du Loup est "un lieu très adapté" pour rendre hommage a son "ami" qui habitait non loin et, propriétaire de quelques chevaux, affectionnait de se rendre à l'hippodrome de Longchamp voisin, a résumé l'ancien troisième ligne, qui a bénéficié du soutien de la mairie LR du XVIe arrondissement pour rebaptiser l'enceinte.

Dominici, qui a marqué l'histoire du rugby par ses succès avec le XV de France (67 sélections, 25 essais, 4 victoires dans le Tournoi dont deux Grand Chelem, finaliste de la Coupe du monde 1999) comme au Stade Français (5 Bouclier de Brennus) est brutalement décédé fin novembre 2020 en chutant d'une route surélevée aux abords du parc de Saint-Cloud, suscitant une émotion immense au sein du rugby français et au-delà.