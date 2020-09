195 jours après leur dernière confrontation officielle et quelques semaines après un match amical remporté par les Ciel et Blanc, Lyonnais et Franciliens ont démarré ensemble cette nouvelle saison de Top 14 à Gerland. Un match âprement disputé car il n'y avait que trois points d'écart à la pause (16-13) et un essai partout. De retour de son aventure outre-atlantique, Mathieu Bastareaud s'est illustré par une grosse présence dans les zones de combat et en impact player dans la ligne de trois-quarts.

Mais c'est sur une habile combinaison en touche où Geraci lui a volleyé le ballon dans le couloir qu'il a marqué le premier essai du match en force. De son côté, Juan Imhoff profitait d'un contre de Russell suivi d'une maladresse de Nakaitaci pour aller en terre promise. Dupichot n'était pas loin, lui, de marquer un deuxième essai pour les Ciel et Blanc mais ce dernier a été refusé pour un pied égaré en touche. Le LOU est donc rentré au vestiaire avec un court avantage vite renversé par les Ciel et Blanc.

Les Racingmen sont restés froids

Malgré une série peu flatteuse en cours face au LOU (quatre défaites consécutives), le Racing 92 a fait étalage ce samedi de son pragmatisme en deuxième période. A l'image de Finn Russell qui envoyait (pour de bon) Louis Dupichot dans l'en-but d'une sublime passe sautée avant d'y aller de son essai dix minutes plus tard malgré quatre défenseurs adverses. Soit un 14-0 en 20 minutes (16-27) qui a poussé le LOU a montré un tout autre visage.

Des Lyonnais piqués au vif qui ont failli revenir avec un deuxième essai signé Tuisova qui remportait au passage un duel solide avec Vakatawa. Malheureusement, il manquait un soupçon de réalisme dans les rangs des joueurs de Pierre Mignoni ce samedi car ils ont laissé filer deux pénalités là où leurs adversaires ont réalisé un 100% au pied.

Avec six points manquants et quatre d'écart à la sirène (23-27), le LOU peut surout regretter ce trou d'air à l'entame du deuxième acte. Ce n'est que le début de la saison et il y a un bonus défensif, mais cette défaite inaugurale met aussi fin à une invincibilité à domicile de 14 matchs. Démarrage idéal en revanche pour le Racing 92 qui, plus de deux ans après, retrouve la victoire à Gerland. De bon augure avant de recevoir des Héraultais revanchards vendredi prochain dans les Hauts-de-Seine.