Mardi, le Racing 92 apprenait avec inquiétude la découverte de cas de Covid-19 dans les rangs de l’Union Bordeaux-Bègles, adversaire des Ciel et Blanc en quart de finale de Champions Cup seulement deux jours plus tôt. Mercredi, le verdict tombe, le derby contre le Stade français, qui devait se jouer ce week-end, est annulé. "Il va falloir qu’on soit capable de s’adapter, souffle Laurent Travers. Ce n’est même pas de l’adaptation, c’est de l’innovation."

Une décision qui dans un premier temps, n’enchante pas les Franciliens donc, eux qui avaient travaillé durant le début de semaine, et qui voulaient se racheter de leur quart de finale perdu en donnant le maximum face à l’ennemi parisien. "On a la chance d’avoir un derby le week-end prochain, lançait Teddy Iribaren après la défaite à Bordeaux dimanche dernier. Des désillusions, on en a eu une grosse, mais l’avantage, c’est qu’on peut se rattraper d’un week-end sur l’autre."

Un report entre frustration et bouffée d’oxygène

Le derby repoussé, les Racingmen ne pourront pas se venger ce week-end, mais devraient au moins se reposer, eux qui comptent dans leur effectif pléthore de blessés. Contre l’UBB, le talonneur international Camille Chat (fracture du péroné), son compère de la première ligne Eddy Ben Arous (pouce) et Kurley Beale (protocole commotion) sont tous sortis blessés lors du quart de finale. "Ça va dans la série de ce qu’on connaît depuis une semaine", rappelait Travers. Et en effet, ces joueurs rejoignent une infirmerie déjà pleine.

Les centres Virimi Vakatawa (genou) et Henry Chavancy (épaule), les deuxièmes lignes Dominic Bird (cervicales) et Bernard le Roux (cuisse), mais aussi Fabien Sanconnie (ligaments du genou) sont tous sur le flanc. "C’est vrai que si Virimi était disponible, ou Bernard ou Henry, ils auraient tous été titulaires. Mais on ne va pas se cacher derrière ces excuses", avouait le capitaine Maxime Machenaud. Le repos forcé ce week-end devrait donc aussi permettre de soigner les corps malades et marqués par l’intense bataille qui a eu lieu la semaine dernière.

Parce qu’en fin de match à Bordeaux, les Racingmen ont semblés plus qu’essoufflés, très marqués physiquement. En plus, du fait des absences énoncées plus haut, c’est une équipe remaniée, surtout derrière, que les Ciel et Blanc avaient aligné. Le manque d’automatisme s’est fait sentir, et nous laisse penser que le retour probable de certains cadres fera le plus grand bien quand les Franciliens pourront rejouer. En plus, un certain Gaël Fickou arrive en renfort dans les prochains jours.

Un repos forcé frustrant, mais aussi peut-être utile, voire bénéfique pour soigner les maux physiques et mentaux. En espérant aussi qu’aucun cas de covid ne soit détecté dans l’effectif, auquel cas la semaine de « repos » aura un goût bien différent.

