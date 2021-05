Il n’y a pas eu de match, ce samedi à Armandie. Malgré le retour du public, Agen a vécu un nouveau cauchemar. En face, le Racing 92 n’était pas là pour rigoler et a mené les débats de la première à la dernière minute. La formation des Hauts-de-Seine a inscrit pas moins de 8 essais dans ce match, l’oeuvre de Donovan Taofifenua (10e), Teddy Baubigny (15e), Yoan Tanga (20e, 30e), Simon Zebo (39e) et Gaël Fickou (43e, 68e, 80e), qui s’est offert un triplé.

En face, Agen n’est pas parvenu à rivaliser, si ce n’est en tout début de match ou début de deuxième acte, avec un essai finalement refusé au demi de mêlée Paul Abadie, pour sa dernière à Armandie. Il faut dire que le SUA a été réduit à quatorze dès la première période à la suite du carton rouge reçu par le troisième ligne Vincent Farré. Finalement, le SUA a trouvé quelques ressources autour de l’heure de jeu avec deux réalisations coup sur coup signées Andrès Zafra (60e) et Jean-Marcellin Buttin (63e).

La demi-finale toujours envisageable pour le Racing

Sérieux, appliqué et respectueux de son adversaire, le Racing 92 a lui fait les choses dans l’ordre. Les coéquipiers de Maxime Machenaud ont rempli leur contrat avec cette victoire bonifiée. Les Franciliens sont mathématiquement qualifiés pour les phases finales de Top 14, et ces derniers peuvent encore croire aux deux premiers places synonymes de demi-finale directe. Mais pour cela, le Racing devra également s’imposer avec le bonus offensif contre Brive, et espérer des contre-performances du Stade Toulousain ou du Stade Rochelais lors de la 26e et dernière journée de la phase régulière.

Pour Agen, la fin de cette saison calvaire est tout proche. Au cours de la rencontre, le club lot-et-garonnais a dépassé la barre des 1000 points encaissés dans la même saison. Un triste record. Après 25 défaites en autant de matchs, le SUA se déplacera à Lyon la semaine prochaine. Une ultime chance de sauver l’honneur avant de retrouver la Pro D2 l’an prochain.