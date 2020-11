L’on dit parfois d’un match, une fois terminé, qu’il s’est joué sur des détails et ce duel rentre dans cette catégorie. Car l’essai de Fabien Sanconnie en fin de rencontre (75’), dans la continuité d’un ballon porté est la conséquence d’une pénalité récupérée par le Racing en mêlée, un secteur où la Section était jusqu’ici dominatrice. C’est un Pau frustré qui doit donc se contenter du point de bonus défensif, après une prestation pourtant courageuse sur quasiment 80 minutes.

L’état d’esprit affiché par les hommes de Nicolas Godignon est en partie récompensé et le second coup à l’extérieur après Montpellier n’était pas loin. Un essai d’Eliott Roudil permet notamment d’y croire, grâce à une belle conclusion en première main en sortie de mêlée (47’). Antoine Hastoy se montre décisif sur la construction, comme il l’a été presque toute la soirée au pied, ne manquant qu’une pénalité (6 sur 7) sur une tentative en coin au niveau de la ligne médiane (73’).

Peut-être qu’un choix à l’heure de jeu pourra laisser un peu plus de regrets aux Béarnais qui, après s’être montrés très pragmatiques, font le choix de taper en touche après une énième mêlée gagnée. Et à défaut de tenter les 3 points, le cuir est perdu sur l’initiative près de la ligne, elle-même consécutive à la pénaltouche. D’autant que les Franciliens recollent quelques instants plus tard sur une autre pénalité de Maxime Machenaud (63’, 17-19), chassant à sa manière le doute.

Le Racing pas si serein

Le Racing doit son succès à son sursaut en fin de match, et également à son entame qui – on le sait – n’était pas le point fort de son adversaire du jour. Olivier Klemenczak est à la réception d’une passe au pied d’Antoine Gibert pour débloquer les compteurs (10’), sauf que cette conclusion n’a pas véritablement été suivie d’autres actions franches, la faute à un duel plutôt haché et souvent perturbé par l’indiscipline. Les cartons de Kurtley Beale (28’) et d’Alexandre Dumoulin (32’) en sont l’illustration. Pour autant, les vice-champions d’Europe prennent sans sourciller, et signent un quatrième succès cette saison avant leur déplacement à Brive, tandis que Pau enchaine un troisième revers de rang, avant de recevoir une équipe de Toulouse qui sera revancharde.