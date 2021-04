Bayonne - Castres

Cette rencontre pourrait être un tournant dans la fin de saison des équipes. D'un côté Bayonne doit s'éloigner de la Section paloise et rester à la 12e place, de l'autre Castres pourrait passer devant Bordeaux-Bègles et atteindre la 6e place. Pour ce match du jeudi soir, les Castrais sont dans une forme étincelante (huit victoires sur les onze derniers matchs) et se déplacent à Bayonne avec une équipe solide. Face au défi du top 6, Castres devrait prendre le dessus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 6279 vote(s) Victoire de Bayonne Match nul Victoire de Castres

Notre pronostic : victoire de Castres

Racing 92 - Stade français

Choc régional ce samedi à Nanterre. Le Stade français se déplace au Racing 92 après une victoire solide sur Pau et une motivation exacerbée de chasser la sixième place. En face, le Racing compte toujours des blessés importants et doit compenser sa défaite à Toulouse. Les Franciliens ont été tout sauf ridicules à Ernest-Wallon et dans ce derby où Gaël Fickou sera absent, les Ciel et Blanc semblent avoir un avantage sur leur voisin parisien.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5726 vote(s) Victoire du Racing 92 Match nul Victoire du Stade français

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Clermont - Brive

Les Brivistes se rendent en Auvergne après deux semaines d'isolement suite à des cas positifs au Covid-19 détectés dans l'effectif corrézien. Si le CAB était sur une bonne dynamique avant cette coupure (huit victoires en onze matchs), le derby contre les Jaunards devraient remettre les coéquipiers de Saïd Hirèche dans le grand bain. En face, Clermont doit se remettre d'une défaite frustrante à Lyon et n'a absolument pas le droit à l'erreur pour rester dans les six.

Quel est votre pronostic ? Sondage 5707 vote(s) Victoire de Clermont Match nul Victoire de Brive

Notre pronostic : victoire de Clermont

Toulon - Agen

Le RCT retrouve les terrains un mois après sa lourde défaite à Lyon. Débarassés du virus, les Toulonnais n'ont pas d'autre choix que de prendre le bonus offensif face à des Agenais toujours orphelins de victoire, et déjà relégués. L'enjeu pour les hommes de Patrice Collazo sera aussi de retrouver de la confiance avant de se pencher sur un calendrier ardu pour la fin de saison. Pour le SUA, l'objectif de la rencontre sera de se préparer au mieux pour la saison prochaine...

Quel est votre pronostic ? Sondage 5309 vote(s) Victoire de Toulon Match nul Victoire de Brive

Notre pronostic : victoire avec bonus offensif de Toulon