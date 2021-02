Le spectre d'une troisième défaite consécutive à domicile pour les Racingmen, celui d'une nouvelle correction dans les Hauts-de-Seine pour les Rochelais (49-0 lors du dernier déplacement)... Il y avait de quoi se faire des nœuds au cerveau avant ce duel en retard entre le troisième et le deuxième du TOP 14. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout. Pourtant, c'est le Racing 92 qui a démarré le match pied au plancher avec l'essai le plus rapide du championnat marqué par Baubigny après moins de deux minutes de jeu et un lancer cafouillé de Bosch à 5m de son en-but.

Les Franciliens menaient rapidement 10-0 après une pénalité de Gibert (4e) mais les Rochelais se sont vite réveillés après leur retard à l'allumage. De longues séquences qui poussaient d'abord Klemenczak à la faute avec un en-avant volontaire et un carton jaune (14e) pour le centre ciel et blanc. Quelques instants plus tard, Victor Vito trouvait un espace en coin pour réduire l'écart (18e, 10-5) et fêter son retour sur les terrains après quatre mois d'absence. Les Maritimes n'ont pas davantage récompensé leurs offensives à l'inverse des Racingmen qui ont marqué à chaque incursion dans le camp adverse avec le jeu au pied impeccable de leur ouvreur (4/4, 11 points). 16-5 à la mi-temps.

Les Rochelais ont trop tendu la joue

Bis repetita en deuxième période. 42e minute, alignement réduit à un bloc et à 5m de l'en-but rochelais, mais lancer trop haut de Bosch. Bien placé en fond d'alignement, Bird récupérait et plongeait en terre promise pour le deuxième essai (casquette) du Racing 92. 23-5, 18 points d'avance, mais pas de quoi desserrer les mâchoires de Laurent Travers. A juste titre car les Maritimes revenaient en force dans ce deuxième acte avec trois réalisations de Boudehent (52e), Kerr-Barlow (61e) et Alonso (65e) soit un 17-0 infligé aux Racingmen en 13 minutes. La fin de match était haletante malgré une nouvelle pénalité de Gibert (26-22, 69e) car les joueurs de Jono Gibbes ont poussé pour aller chercher une cinquième réalisation. Priso a été stoppé sur la ligne d'en-but après un maul (74e) et Boudehent a été repris in extremis dans les 22m adverses (79e). Ce n'est finalement jamais passé face à un très solide premier rideau adverse.

Le Racing 92 retrouve la victoire à domicile (26-22) et enchaîne un deuxième succès consécutif. Quatre points qui lui permettent de s'installer à la deuxième place du championnat au détriment des Rochelais rétrogradés à la troisième malgré le bonus défensif. Les Maritimes n'étaient pas loin de s'imposer dans les Hauts-de-Seine mais ils ont beaucoup trop tendu la joue face à l'une des plus grosses écuries de la division. Des erreurs à ne pas reproduire la semaine prochaine à Toulon.