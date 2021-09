Cette rentrée à Jean-Bouin avait des odeurs de poudre avec un derby pour entamer cette nouvelle saison de Top 14. Sous le soleil et le retour du public les joueurs du Stade Français ont été dominés par leurs rivaux avec trois essais concédés et une première période manquée. Malgré l’ouverture du score en tout début de match, par Joris Segonds (2e) les Stadistes ont rapidement montré des signes de fébrilité face à l’agressivité adverse. Dès la première touche le ton est donné avec le ballon volé par les Racingmen, une agressivité bien placée qui ne trouvera pas de réponse en face et c’est assez logiquement que les visiteurs réalisent le premier écart de la rencontre, après deux pénalités (7e, 11e) mais surtout après le premier essai du match.

Après une mêlée à cinq mètres Yoan Tanga surprend la défense du Stade, bien suivi par Camille Chat qui passe derrière la ligne (21e). Surpris par leurs adversaires, les hommes de Gonzalo Quesada vont tenter de réagir mais ils vont se heurter, soit à une grosse défense, soit à des erreurs individuelles. C’est d’ailleurs suite à une erreur de Yoann Maestri que les visiteurs vont de nouveau filer à l’essai, lors de cette première période ! Plaqué, le deuxième ligne français manque sa passe, Virimi Vakatawa en profite pour percer la défense adverse, placé à l’aile Donovan Taofifénua est à la conclusion (27e). Bien que dominé, le Stade Français a la possibilité de relancer le match en toute fin de première période ! Après cinq mêlées à dix mètres, les avants du Stade prennent le dessus sur leurs adversaires, Romain Poite avertit verbalement le Racing, puis sort le carton jaune pour Goerge-Henri Colombe. Les 12 000 spectateurs présents au stade Jean-Bouin se mettent à espérer un retour des locaux, mais Yoann Maestri est finalement repris in-extremis sur la ligne.

Le Racing a récité sa partition

Devant au score à la pause (20-6), le Racing 92 n’a pas montré de signe de faiblesse, bien au contraire. Bien que dominés en mêlée, les avants se sont rattrapés sur les touches avec plusieurs ballons volés et quelques ballons récupérés dans les rucks. Malgré un essai de Sefa Naivalu (67e), les hommes de Laurent Travers n’ont pas baissé la tête et ont assené un dernier coup de massue sur la tête des Parisiens avec un essai de plus de 80 mètres (75e) ! Entre la chistera du Fidjien Volavola, la percée de Taofifénua, le décalage de Beale et la finition de Klemenczak, tout est parfait, tout va trop vite pour le Stade Français.

Malgré un essai de Kylan Hamdaoui juste avant la sirène, les Parisiens s’inclinent lourdement à domicile, 36-21, avec des débuts ratés pour la recrue néo-zélandaise, Ngani Laumape. Bien pris par la défense adverse, le centre n’a pas réussi à faire des différences balle en main. Le Racing 92 fait le plein de points pour cette première sortie de la saison et s’impose, pour la quatrième fois de suite, sur la pelouse de leur rival parisien. Pour ce dernier, il va vite falloir se remettre à l’endroit avec deux déplacements à venir, du côté de Bordeaux-Bègles puis à Toulon..