Il aura donc fallu attendre une pénalité d’Antoine Gibert dans les derniers instants (78’), suite à une mêlée gagnée par les avants franciliens, pour voir le Racing 92 prend l’avantage dans un duel haché. La discipline – ou plutôt l’indiscipline – a rythmé cette rencontre qui a eu du mal à s’emballer et qui a surtout vu deux équipes s’affronter dans les rucks, et beaucoup user du pied pour sans cesse se renvoyer la pression ; une pression du résultat qui a peut-être aussi fait la différence sur le final.

Car avec probablement une certaine peur au ventre, et malgré de l’engagement en défense, Montpellier est une fois de plus tombé. C’est la septième défaite de suite des Cistes, pourtant dominateurs en conquête. Avec huit ballons perdus en touche, le Racing a longtemps laissé passer sa chance sur le plan offensif sauf que son adversaire n’en a pas profité. Et ce malgré un essai de Gabriel Ngandebe en début de seconde période, sur une belle action collective qui a offert un break (53’, 20-14).

Les Racingmen y ont cru jusqu’au bout

Après deux défaites concédées à Paris La Défense Arena, le club francilien se relance hors de ses bases, et il le doit en partie à la réussite au pied de ses buteurs (Machenaud et Gibert) et à ses deux essais. Sur une grosse période de domination, Louis Dupichot est d’abord parvenu à s’extirper en bout de ligne (35’), puis Olivier Klemenczak est venu se détacher également sur un mouvement au large (60’). L’apport du banc a notamment fait du bien aux Franciliens, longtemps secoués.

Cette rencontre n’a pas offert beaucoup de jeu, et il a longtemps fallu s’en remettre aux buteurs pour décanter de rares opportunités et accompagner les pénalités de part et d’autre. À défaut de jeu, le suspens aura néanmoins été au rendez-vous et la belle opération est pour le Racing 92 qui plonge plus que jamais ce MHR dans la crise (de résultats). Car s’ils essaient, force est de constater que les Héraultais ne sont pas récompensés et doivent encore se contenter d’un bonus défensif.