Quelle fin de match à Amédée-Domenech ! Le Racing 92 a signé sa troisième victoire de la saison à l’extérieur. Sans doute la plus difficile à aller chercher. Et pour cause. Auteur d’une entame de match tonitruante, le CA Brive a fait la course en tête au tableau d’affichage de la 2e à la 80e minute. Hayden Thompson-Stringer (2e) a idéalement lancé sa formation. Derrière, le pied impeccable de Thomas Laranjeira (5 sur 5, 14 points) a permis aux Corréziens d’accroitre leur avance. Mais c’était sans compter sur la réaction des joueurs de Laurent Travers. Dominateurs en seconde période, derrière l’essai de la réaction signé Donovan Taofifenua (42e), les Racingmen sont parvenus à faire la différence dans le money-time. Ironie du sort, c’est l’ancien briviste Fabien Sanconnie qui est venu inscrire l’essai de la gagne à quelques secondes de la sirène.

Brive n’avait plus de jus

Cinquième défaite consécutive pour Brive. Et celle-ci devrait faire terriblement mal aux têtes des coéquipiers de Saïd Hirèche. Un premier quart d’heure de folie (13-0 à la 13e minute), un certain sens du réalisme, une défense courageuse… et puis cette fin de match on ne peut plus cruelle. Le Racing 92 n’a pas réalisé la prestation parfaite, ce samedi à Amédée-Domenech, mais le club des Hauts-de-Seine a réussi son plan : user son adversaire.

Comme à Lyon en début de saison, les Franciliens ont fait la différence en seconde période. Et comme sur la pelouse du Stade Français le mois dernier, la bande à Simon Zebo s’est imposée sur la sirène, au bout du suspense. Malgré certaines approximations et une conquête vacillante… le Racing n’a rien lâché. Une victoire importante pour les « Ciel et Blanc », et qui devrait leur permettre de s’imposer durablement dans la première partie du Top 14. À la 13e place en revanche, Brive n’y arrive plus. Cinquième revers de rang pour le CAB, le troisième à domicile. Et dire que les Corréziens vont se déplacer trois fois de suite dans les prochaines semaines, à La Rochelle, Castres et Agen…



