Si on jette un oeil dans le rétro, on s'aperçoit que lors des deux confrontations cette saison, c'est malheur à l'équipe qui reçoit. Les hommes en rose s'était imposés à la Paris-La Défense Arena (29-35), en réponse à la victoire des Ciel et Blanc à Jean-Bouin quelques mois plus tôt (25-27).