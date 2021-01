Laurent Travers (entraîneur du Racing 92, après la défaite 33-32 contre l'UBB) : "Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. On joue vingt minutes à quatorze, on a manqué de précision sur la sortie de camp, sur la conquête, on est en difficulté en première période en mêlée... Tout réuni fait qu'on est sous pression. Et puis il y a ce ballon sur le poteau (la pénalité de Kurtley Beale à la 77e, NDLR). A nous de faire ce qu'il faut pour retrouver cette précision qui nous a fait défaut, corriger l'indiscipline qui nous a fait défaut. Vous donnez les points, le bâton pour se faire battre. A nous de faire ce qu'il faut pour gagner, pour trouver ce petit grain de sable qui enraille actuellement la stabilité, les lancements, notre précision..."

Boris Palu (deuxième ligne du Racing 92) : "Il nous a manqué un peu de justesse, de rigueur dans tout ce qui est simple et qui fait notre force, les sorties de camp, la conquête... Ca passe à pas grand chose mais on était un peu passifs. Je ne sais pas si c'est inquiétant mais ce n'est pas bon signe. On n'a pas l'habitude d'enchaîner deux défaites de suite, surtout ici, contre des concurrents directs. On va se remettre au boulot, passer sur une autre phase. On a pas mal de points à aller chercher encore."

Juan Imhoff (ailier du Racing 92) : "Analyser comme ça, après le match, c'est un peu compliqué. Il y a de la frustration, de la fatigue... Il y a eu des détails qui ont péché, notamment la discipline et la précision. Quand on est chez eux, si on en profite pas, c'est dur de s'en sortir. On a pu gagner, revenir sur certains matches par le passé. C'est un tout. Gagner comme ça par le passé, sur le fil, ça nous a fait y croire, croire qu'on allait gagner comme ça à chaque fois. Il faut revenir aux bases et se dire que, au Racing, on est là pour gagner. Au lieu de ne pas vouloir perdre, il faut vouloir gagner. Il n'y a pas qu'une seule raison à notre défaite. Je suis très énervé, je n'ai plus 20 ans pour dire qu'il nous faut une claque pour rebondir."

Cameron Woki (troisième ligne de l'UBB) : "On aborde bien ce match, on défend bien. On est privés de ballons pendant 30 minutes mais malgré ça, on a rien lâché. On savait qu'on avait une chance de gagner. On a juste récupéré les points qu'on a perdu à l'aller (victoire du Racing, NDLR). C'est une très belle équipe en face: sur leur deux essais, ils se réveillent et font du jeu."