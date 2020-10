Xavier Garbajosa, le manager général Héraultais, attendait une confirmation. Par le résultat mais également dans le contenu où la recherche d'extérieurs est un principe qu'il tente d'initier à sa formation. Le constat est clair sur le premier acte, avec déjà une mêlée fermée qui confirme ses progrès, obtenant les pénalités nécessaires pour inverser la pression. La première banderille, c'est Julien Tisseron qui viendra concrétiser une interception bien menée par une course efficace d'Yvan Reilhac sur la ligne médiane (11-0, 13 ème).

En confiance, emmené par un Cobus Reinach toujours inspiré, Jan Serfontein profitera du remarquable travail de son compatriote dans la défense corrézienne pour marquer le deuxième essai en solitaire (16-3, 31 ème). Si Enzo Hervé meuble timidement le tableau d'affichage pour le CAB, après une séquence sur la moitié de terrain des locaux, cela reste bien trop insuffisant pour rivaliser avec l'appétit des Cistes. Jan Serfontein encore dans les bons coups, perce plein axe, patiente astucieusement pour délivrer un service au pied à destination de trois joueurs démarqués sur son côté droit et envoyer Alex Lozowski en terre promise (23-6, 40 ème). Du bel ouvrage, dans une première période presque à sens unique.

Montpellier se replace

La suite ? Une longue période où les imprécisions et le déchet seront légions de toute part. Si les troupes de Jeremy Davidson auront l'occasion de scorer au près, c'est la défense Héraultaise qui aura toujours le dernier mot. Bousculés en mêlée, manquant de coordination en touche, Montpellier ne s'est pas facilité non plus la tâche face à des Corréziens trop timorés dans leur entreprise. La lumière surviendra sur un franchissement de Caleb Timu, le puissant troisième ligne des Cistes mettra dans l'avancée sa formation. Enzo Forletta, fraîchement entré, assure l'essai en relevant le ballon jusque dans l'en-but. Un bonus offensif sécurisé (30-6, 69 ème), et moins de pression pour gérer un sprint final tout en douceur pour les locaux qui s'octroient un nouveau succès bonifié sur les deux dernières réceptions malgré une réplique du CAB sur les derniers instants.

Montpellier remplit ses objectifs, revient au classement sans trop se faire remarquer, et montre quelques signes d'amélioration dans son jeu qui reste toutefois perfectible à bien des égards. L'essentiel était ailleurs, les locaux vont pouvoir travailler sereinement le prochain déplacement au LOU, un probable révélateur des progrès affichés ou non par le MHR.

Brive cède logiquement au GGL Stadium, les visiteurs n'ont jamais été véritablement en mesure de tenir tête à leurs adversaires, trop d'imprécisions et d'absences bien sûr, mais aussi de convictions sur leurs rares possessions dangereuses. Le prochain derby du Massif Central sera dans tous les esprits la semaine prochaine n'en doutons pas.