Les Lyonnais prennent la main

Dans un Matmut Stadium de Gerland balayé par un soleil printanier, un parfum de phases flottait samedi entre le LOU et l’ASM. Pour éviter que l’effluve ne s’échappe trop rapidement, les Lyonnais devaient s’imposer devant les Clermontois. Et Les Auvergnats compliquent la tache lyonnaise dès le début de la partie avec un essai en contre de Péceli Yato (0-7, 5e). Pas abattus, les Lyonnais se remettent dans le bon sens en multipliant les offensives. Et en réussissant souvent à conserver le ballon malgré de bonnes montées défensives des Clermontois. Les locaux poussent leurs adversaires à la faute et offrent des occasions de scorer à Jean-Marc Doussain (7/9).

Puis d’une belle chistera, Jonathan Pélissié envoie Xavier Mignot à l’essai (15e) avant que Josua Tuisova ne se crée un essai tout seul (20e). Le Fidjien casse la première ligne défensive adverse en passant entre deux joueurs, évite une cuillère de Bézy, repousse le placage de Nanai-Williams et prend sur les appuis Raka et Matsushima pour inscrire cette magnifique réalisation (17-7). Dans cette partie très rythmée, le LOU gagne alors souvent la bataille de l’occupation. Toutefois, les Clermontois ont l’occasion de revenir dans la partie juste avant la pause mais l’essai de Nanai-Williams est refusé pour une percussion à l’avant-bras de Cancoriet sur le cou de Doussain. Pas d’essai pour Clermont donc et même un carton rouge à l’encontre du 3e ligne clermontois.

La réponse des Clermontois

Le scénario du match aurait alors pu basculer en un cavalier seul des Lyonnais en supériorité numérique. Mais les Clermontois ont à la fois de l’orgueil et de l’expérience. Surtout avec l’entrée en jeu de Morgan Parra à la pause. En patron, le demi de mêlée conduit ses partenaires à grignoter le retard sur les Lyonnais, validant lui-même les points au pied (5/5). Avec lucidité, les visiteurs effacent le retard de 10 unités pour même passer devant à l’heure de jeu (20-23). Mais l’indiscipline touche aussi les rangs des Auvergnats. Après le carton jaune reçu par Falatea (61e), ils doivent défendre à 13 contre 15. Les Lyonnais en profitent pour marquer par Regard après un lancement de jeu derrière mêlée (27-23, 64e).

Encore une fois, le LOU a l’occasion de distancer son adversaire du jour au tableau d’affichage. Mais celui-ci est plus collant qu’un vieux chewing-gum accroché à une basket. Tulou récolte à son tour un carton jaune (70e) et Clermont insiste sur ballons portés. Sur l’un d’eux, les Clermontois fixent la défense, balaient la largeur et marquent en coin par Tiberghien (27-30, 72e). Ce chassé-croisé est haletant, surtout pour des Lyonnais qui n’ont guère plus le droit à l’erreur sur leur pelouse. A 14 contre 14, ils répliquent aussi sur ballon porté, avec Baptiste Couilloud qui marque au cœur de ses avants (34-30, 75e). Puis dans une fin de match aux airs de combat de boxe où chaque équipe peut réussir le KO, Josua Tuisova bonifie une interception de Toby Arnold alors que Clermont tentait une relance depuis ses 22 mètres. Pour un essai qui met un point final à cette rencontre. Et valide donc le succès rhodanien 41-30.

Des conséquences au classement

Sur cette ultime action, le LOU confirme un précieux succès et ôte le point de bonus défensif à Clermont. Au classement, l’équipe lyonnaise remonte provisoirement à la 5e place du Top 14, à 3 longueurs de… Clermont (qui compte un match en moins). Surtout, les joueurs de Pierre Mignoni restent ainsi dans la course aux phases finales. Le petit parfum de phases finales n’a donc pas été soufflé par l’écurie clermontoise.